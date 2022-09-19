Николаевцы завоевали четыре медали на чемпионате Украины по легкой атлетике среди юниоров в Ивано-Франковске.

Об этом сообщает отделение НОК Украины в Николаевской области.

Виктор Волкорезов финишировал вторым в беге на 800 метров и третьим в беге на 400 метров (с личным рекордом).

На дистанции 5000 метров студентки профессионального колледжа физической культуры Валентина Колесник завоевала серебро, а Юлия Тимощук — бронзу.

Напомним, ранее николаевский тхэквондист Симур Мирзоев завоевал золотую медаль на чемпионате Европы среди клубов по тхэквондо (ВТФ) в столице Эстонии Таллинне.