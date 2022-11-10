У подопечного Игоря Йовичевича были шансы на 1/8 Лиги чемпионов, но для этого дончанам нужно было обыграть «РБ Лейпциг».

Свои мысли по поводу противостояния донецкого клуба с немецким рассказал бывший нападающий «горняков» Виктор Грачев.

Следует добавить, что «Шахтер» набрал 6 баллов и посел третье место в турнирной таблице ЛЧ. Благодаря такому результату, донецкий клуб прошел в Лигу Европы. Соперником в первом туре «горнякам» попал французский «Ренн». Прочитать прогнозы на этот матч с выгодными исходами можно на сайте «РБ». Чтобы сделать ставку, следует ознакомиться со списком топ букмекерских контор мира.

Виктор Александрович считает, что горняки сделали необходимый минимум для того, чтобы обеспечить выход в плей-офф Лиги Европы. Также футболист рассказал, что немногие эксперты прогнозировали выход горняков в весенний этап еврокубков.

По словам Грачева, у донецкого клуба другая структура игры. Но самое главное, что в этих играх тренер правильно подбирает состав.