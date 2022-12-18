Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, которое должно было быть показано перед финальной игрой Чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре, но FIFA отказалось его транслировать.

Видео обнародовал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

Обращение записано на английском языке. Андрей Павелко приводит цитату Владимира Зеленского, где президент говорит, что хотел бы, чтобы украинские матери ждали своих сыновей с футбольных матчей и спортивных соревнований, а не с войны.