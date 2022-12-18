Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, которое должно было быть показано перед финальной игрой Чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре, но FIFA отказалось его транслировать.
Видео обнародовал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.
Обращение записано на английском языке. Андрей Павелко приводит цитату Владимира Зеленского, где президент говорит, что хотел бы, чтобы украинские матери ждали своих сыновей с футбольных матчей и спортивных соревнований, а не с войны.
— Как подчеркнул Президент, каждый отец в мире хотел бы взять своего сына на футбольный матч, в то время как каждая мать мечтает о том, чтобы ее сын вернулся с войны. Чтобы было так и чтобы украинские матери ждали своих сыновей с футбольных матчей, а не с войны, нужно, чтобы голос нашего государства звучал далеко за пределами Катара! Верю, что каждый украинец и каждый друг Украины сегодня в социальных сетях станет в живую цепь донесения призыва Владимира Зеленского и нашей страны о мире по всему миру. Присоединяйтесь! Слава Украине, - написал Андрей Павелко.
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Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, которое должно было быть показано перед финальной игрой Чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре, но FIFA отказалось его транслировать.
Видео обнародовал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.
Обращение записано на английском языке. Андрей Павелко приводит цитату Владимира Зеленского, где президент говорит, что хотел бы, чтобы украинские матери ждали своих сыновей с футбольных матчей и спортивных соревнований, а не с войны.
— Как подчеркнул Президент, каждый отец в мире хотел бы взять своего сына на футбольный матч, в то время как каждая мать мечтает о том, чтобы ее сын вернулся с войны. Чтобы было так и чтобы украинские матери ждали своих сыновей с футбольных матчей, а не с войны, нужно, чтобы голос нашего государства звучал далеко за пределами Катара! Верю, что каждый украинец и каждый друг Украины сегодня в социальных сетях станет в живую цепь донесения призыва Владимира Зеленского и нашей страны о мире по всему миру. Присоединяйтесь! Слава Украине, - написал Андрей Павелко.