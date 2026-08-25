 Миколаївський єдиноборець став призером Чемпіонату світу з ММА

  • вівторок

    25 серпня, 2026

  • 29°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 25 серпня , 2026 вівторок

  • Миколаїв • 29° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Спорт 15:56, 25 серпня, 2026

Миколаївський єдиноборець став призером Чемпіонату світу з ММА

Миколаївський єдиноборець став призером Чемпіонату світу з ММА. Фото: ГО Миколаївська ОО ФСТМиколаївський єдиноборець став призером Чемпіонату світу з ММА. Фото: ГО Миколаївська ОО ФСТ

Миколаївський динамівець, спортсмен ДЮСШ з єдиноборств Кирило Сорочан став призером Чемпіонату світу зі змішаних єдиноборств ММА серед юнаків та юніорів.

Як повідомили в Миколаївській обласній організації ФСТ «Динамо» України, змагання проходили в Об’єднаних Арабських Еміратах у місті Абу-Дабі з 16 по 23 серпня.

За підсумками турніру, миколаївський спортсмен посів 3 місце.

Раніше повідомлялося, що ветеран війни, військовослужбовець національної гвардії України, миколаївець Дмитро Сабін здобув 4 нагороди на IV етап Кубку України з богатирського багатоборства серед Ветеранів та Ветеранок.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

Останні новини про: Спорт

Українець Чепурний став чемпіоном Європи в опорному стрибку
Виконком Миколаєва знов розгляне тарифи на стоянку суден в спортшколах «Атлант» і «Олімп»
Миколаївський спортсмен став призером Кубку України з богатирського багатоборства
Реклама
Читайте також:
новини
Миколаївщина за пів року експортувала послуг майже на $22 млн

Світлана Іванченко
новини
У Новому Бузі водоканал накопичив ₴2,3 млн боргу за світло

Альона Коханчук
новини
У поліції Миколаївщини розповіли, скільки перевірили скарг на наркотики в аптеках та розкидані шприци

Альона Коханчук
новини
Біля Могилянки в Миколаєві 31 серпня перекриють дорогу через посвяту студентів

Юлія Лук’яненко
новини
Виконком Миколаєва знов розгляне тарифи на стоянку суден в спортшколах «Атлант» і «Олімп»

Юлія Лук’яненко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Спорт

Миколаївський спортсмен став призером Кубку України з богатирського багатоборства
Виконком Миколаєва знов розгляне тарифи на стоянку суден в спортшколах «Атлант» і «Олімп»
Українець Чепурний став чемпіоном Європи в опорному стрибку

ГРОШІ

У Новому Бузі водоканал накопичив ₴2,3 млн боргу за світло

МІСТО

Біля Могилянки в Миколаєві 31 серпня перекриють дорогу через посвяту студентів

5 годин тому

Мозаїку басейну «Зоря» закриють металевими панелями. Громадськість виступила проти такого «євроремонту»

Головне сьогодні