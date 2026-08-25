Миколаївський єдиноборець став призером Чемпіонату світу з ММА. Фото: ГО Миколаївська ОО ФСТ

Миколаївський динамівець, спортсмен ДЮСШ з єдиноборств Кирило Сорочан став призером Чемпіонату світу зі змішаних єдиноборств ММА серед юнаків та юніорів.

Як повідомили в Миколаївській обласній організації ФСТ «Динамо» України, змагання проходили в Об’єднаних Арабських Еміратах у місті Абу-Дабі з 16 по 23 серпня.

За підсумками турніру, миколаївський спортсмен посів 3 місце.

Раніше повідомлялося, що ветеран війни, військовослужбовець національної гвардії України, миколаївець Дмитро Сабін здобув 4 нагороди на IV етап Кубку України з богатирського багатоборства серед Ветеранів та Ветеранок.