В Николаевской области собрали более 2,3 млн тонн зерна, но у аграриев возникли проблемы со сбытом. Иллюстративное фото из архива НикВести

В Николаевской области аграрии практически завершили уборку ранних зерновых, зернобобовых культур и рапса. Урожайность в этом году оказалась выше, чем в прошлом, однако из-за проблем с логистикой и падения закупочных цен сельхозпроизводители сталкиваются с трудностями со сбытом продукции.

Об этом в эфире Украинского радио Николаева рассказал главный специалист департамента агропромышленного развития Николаевской ОВА Владимир Афанасьев.

По его словам, на данный момент в области убрали урожай с 657 тысяч гектаров. Валовой сбор зерновых составляет более 2,3 миллиона тонн, а средняя урожайность — 35,5 центнера с гектара.

Больше всего собрали пшеницы — около 1,6 миллиона тонн при средней урожайности 37,8 центнера с гектара. Ячменя собрали почти 600 тысяч тонн при урожайности 34,1 центнера с гектара, гороха — более 100 тысяч тонн при урожайности 21,7 центнера с гектара. Кроме того, аграрии собрали более 300 тысяч тонн рапса.

По сравнению с прошлым годом валовой сбор ранних зерновых в Николаевской области увеличился почти на 400 тысяч тонн, а рапса — на 30 тысяч тонн.

В то же время высокий урожай не означает для аграриев высоких доходов. Как отметил Владимир Афанасьев, в начале жатвы пшеницу и ячмень закупали примерно по 9–11 тысяч гривен за тонну. Сейчас цены, по его словам, снизились до 5–7 тысяч гривен за тонну.

«Урожай хороший, но не работает логистика, чтобы эти аграрии могли его продать», — сказал представитель Николаевской ОВА.

Одной из главных проблем аграрии называют ситуацию с портовой инфраструктурой. Из-за российских атак на порты и повреждений терминалов возможности для приемки зерна ограничены. По словам Владимира Афанасьева, из-за этого аграрии фактически не имеют достаточного доступа к традиционным каналам сбыта.

Директор семеноводческого хозяйства Надежда Иванова также говорит о резком падении закупочных цен. По ее словам, за последние две-три недели цена на зерновые культуры снизилась более чем на 40%.

В частности, если в начале сезона ячмень стоил около 10 тысяч гривен за тонну, то сейчас в Николаевской области его цена составляет около 5,7 тысячи гривен. Пшеницу, по словам Ивановой, сейчас покупают примерно по 6–7 тысяч гривен за тонну.

«На мировых биржах цены растут, а в Украине, к сожалению, падают. И все это связано именно с логистикой, невозможностью экспортировать зерно по воде», — пояснила Надежда Иванова.

Ситуацию осложняет и подорожание топлива. Надежда Иванова отметила, что его стоимость за несколько недель выросла примерно с 65 до 95 гривен. Из-за этого удорожают перевозки зерна по альтернативным маршрутам экспорта.

Еще одна проблема — хранение урожая. Не все фермеры имеют собственные склады и элеваторы, а часть инфраструктуры была повреждена или разрушена в результате российских атак.

Глава Шевченковской громады Олег Пилипенко назвал ситуацию парадоксальной: аграрии получили один из лучших урожаев зерновых за последние годы, но не имеют возможности продать его по приемлемой цене.

«Один из лучших урожаев зерновых на юге за много-много лет. Но вот второй парадокс: некуда продавать это зерно. Цена обваливается», — сказал Олег Пилипенко.

По его словам, аграрии собирали урожай во время обстрелов, пожаров и ударов беспилотников, но теперь сталкиваются с проблемой его хранения и реализации.

«С одной стороны — рекордный урожай, с другой — никто не знает, что с ним дальше делать», — отметил глава общины.

В то же время на государственном уровне рассматривают возможность поддержки аграриев кредитными ресурсами и расширения сухопутных логистических маршрутов. По словам Владимира Афанасьева, это должно помочь улучшить ситуацию со сбытом сельхозпродукции.

Напомним, что в Украине продолжается уборка ранних зерновых и зернобобовых культур. По состоянию на 11 августа аграрии обмолотили 5,63 миллиона гектаров, или 49% от прогнозируемых площадей, а также собрали 26,13 миллиона тонн зерна нового урожая.