В «Диком Саду» николаевские археологи обнаружили свидетельства социального разделения жителей городища

В «Диком Саду» ещё три тысячи лет назад существовали элита, «средний класс» и бедняки. Фото: Укринформ

Археологи, исследующие городище «Дикий Сад» в Николаеве, заявили, что более трех тысяч лет назад его жители уже были разделены по социальному статусу и благосостоянию. К таким выводам удалось прийти после новых раскопок, которые продолжаются даже во время полномасштабной войны.

Об этом в комментарии «Укринформу» рассказал исследователь городища, старший преподаватель кафедры истории Черноморского национального университета имени Петра Могилы Кирилл Горбенко.

По его словам, за годы войны археологи исследовали новый объект — помещение № 23 в ближнем пригороде городища. В этом году они также начали раскопки между ближним и дальним пригородами. Исследователи предполагают, что именно там проходил третий ров, отделявший эти части поселения.

— За годы войны на «Диком Саде» нам удалось исследовать новый объект — так называемое помещение №23, расположенное в ближнем пригороде. Также в этом году начали изучать участок между дальним и ближним пригородами. И теперь можем предположить, что именно в этом месте находился третий ров, который разделял ближний и дальний пригороды», — рассказал Кирилл Горбенко.

Несмотря на то, что в последнее время археологи находят меньше новых артефактов, им удалось по-новому осмыслить уже известные находки и лучше понять, как было устроено поселение.

По словам Кирилла Горбенко, рвы вокруг городища служили не только для защиты. Они также разделяли территории, где жили люди разного достатка.

В центральной части — цитадели — проживала местная элита. Среди неё были мастера, владевшие сложными технологиями изготовления бронзовых изделий, керамики и изделий из рога.

В ближнем пригороде жили ремесленники. Здесь археологи обнаружили дом мастера по обработке рога и кости, а рядом — жилище мастера-литейщика. Именно эту группу исследователи условно называют «средним классом».

В то же время в дальнем пригороде проживали обычные жители городища, а за его пределами, на посаде, — наименее обеспеченная часть населения.

Археологи считают, что такая структура поселения свидетельствует о высоком уровне развития «Дикого сада» и существовании социального и имущественного расслоения ещё в эпоху поздней бронзы.

Что известно о «Городище «Дикий сад»

Напомним, что в 2024 году николаевский археологический памятник «Городище «Дикий сад»» был включен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Городище открыл археолог Феодосий Тимофеевич Каминский 15 августа 1927 года. Регулярные исследования «Дикого сада» начались ещё в 90-х годах XX века и проводились под руководством Юрия Гребенникова. С 1998 года археологическую экспедицию возглавил Кирилл Горбенко.

Из 200 подобных объектов на юге Украины только в «Диком Саду» сохранилась система оборонительных сооружений. Первое государственное объединение на территории современной Украины — царство Кимерия, возникшее в IX веке до нашей эры, а «Дикий Сад», по словам историков, является предшественником возникновения первой государственности.

В 2016 году археологи обнаружили архитектурное сооружение античного периода, датируемое IV–V веками до нашей эры. В 2017 году начался первый этап музеефикации «Дикого Сада». Впервые были проведены раскопки на городище, расположенном в исторической части Николаева. В августе того же года несколько сотен николаевцев и гостей города собрались на смотровой площадке возле древнего городища «Дикий Сад», чтобы впервые столь масштабно отметить День археолога.

В 2018 году на этом месте открыли историко-археологический комплекс «Дикий сад» и по этому поводу устроили праздничную программу «Герои киммерийских земель».