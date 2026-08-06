Застрелил знакомую из-за ревности: в Николаевской области будут судить мужчину за умышленное убийство
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- Дарина МельничукКорреспондентка
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Жителя Запорожской области будут судить за убийство знакомой в одном из отелей Первомайска. По данным правоохранительных органов, мужчина застрелил женщину на почве ревности.
Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.
Следствие установило, что обвиняемый, незаконно приобретя огнестрельное оружие и боеприпасы, прибыл в одну из гостиниц в Первомайске. Дождавшись знакомую, из-за ревности он произвел в ее сторону не менее восьми прицельных выстрелов. От полученных огнестрельных ранений женщина скончалась на месте.
— Поскольку обвиняемый скрывается от органов досудебного расследования и суда на временно оккупированной территории Украины, досудебное расследование проводилось в форме специального досудебного расследования, — сообщили в прокуратуре.
Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины, которого обвиняют в умышленном убийстве и незаконном приобретении, ношении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (часть 1 статьи 115 и часть 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины).
За инкриминируемые преступления обвиняемому грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
Напомним, в селе Баловное Николаевского района 62-летнему мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве пасынка. По данным следствия, во время ссоры он выстрелил в 38-летнего мужчину из охотничьего ружья.
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