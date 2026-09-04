В Николаевской области за сутки горели дома, аптека и сухая трава, есть пострадавший

Пожар в Николаевской области. Фото: ГСЧС

За сутки в Николаевской области произошло 18 пожаров. В результате одного из них в Николаеве получил травму мужчина, которого госпитализировали.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В Николаеве горели сухая трава и мусор. Во время тушения пожарные обнаружили мужчину с ожогами. Его доставили в больницу.

Три пожара возникли в жилом секторе. В селе Оленевка Шевченковской общины Николаевского района загорелась солома на крыше жилого дома. Пожар ликвидировали на площади 40 квадратных метров.

В Мишково-Погориловом горел неэксплуатируемый жилой дом на площади 30 квадратных метров. Еще один пожар произошел в селе Бандурка Синюхино-Бридской общины Первомайского района — там горел частный дом на площади 30 квадратных метров.

Еще два пожара возникли на объектах. В Вознесенске загорелось оборудование для приготовления пищи в заведении быстрого питания на площади 10 квадратных метров.

В Николаеве огонь охватил торговый павильон и крышу аптеки. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. Почти все остальные возгорания произошли в экосистемах.

Пожар в Николаевской области. Фото: ГСЧС

Пожар в Николаевской области. Фото: ГСЧС

Пожар в Николаевской области. Фото: ГСЧС

Напомним, что за сутки до этого в Николаевской области спасатели также тушили десятки пожаров, часть из которых возникла из-за боевых действий. Всего тогда огонь охватил более 16 гектаров.