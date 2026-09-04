 В Николаевской области за сутки горели дома, аптека и сухая трава, есть пострадавший

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Главная Новости Инциденты 10:16, 04 сентября, 2026

В Николаевской области за сутки горели дома, аптека и сухая трава, есть пострадавший

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожар в Николаевской области. Фото: ГСЧС

За сутки в Николаевской области произошло 18 пожаров. В результате одного из них в Николаеве получил травму мужчина, которого госпитализировали.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В Николаеве горели сухая трава и мусор. Во время тушения пожарные обнаружили мужчину с ожогами. Его доставили в больницу.

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Три пожара возникли в жилом секторе. В селе Оленевка Шевченковской общины Николаевского района загорелась солома на крыше жилого дома. Пожар ликвидировали на площади 40 квадратных метров.

В Мишково-Погориловом горел неэксплуатируемый жилой дом на площади 30 квадратных метров. Еще один пожар произошел в селе Бандурка Синюхино-Бридской общины Первомайского района — там горел частный дом на площади 30 квадратных метров.

Еще два пожара возникли на объектах. В Вознесенске загорелось оборудование для приготовления пищи в заведении быстрого питания на площади 10 квадратных метров.

В Николаеве огонь охватил торговый павильон и крышу аптеки. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. Почти все остальные возгорания произошли в экосистемах.

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожар в Николаевской области. Фото: ГСЧС
Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожар в Николаевской области. Фото: ГСЧС
Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожар в Николаевской области. Фото: ГСЧС

Напомним, что за сутки до этого в Николаевской области спасатели также тушили десятки пожаров, часть из которых возникла из-за боевых действий. Всего тогда огонь охватил более 16 гектаров.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.
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