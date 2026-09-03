Из-за атак и пожаров в экосистемах Николаевской области сгорело более 16 гектаров

2 сентября в Николаевской области горели дома, автомобили и лес. Фото: ГСЧС

В Николаевской области за сутки спасатели тушили десятки пожаров, часть из которых возникла из-за боевых действий. Всего огонь охватил более 16 гектаров.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

Всего 2 сентября и в ночь на 3 сентября на территории области зарегистрировали 31 пожар. Четыре из них были вызваны боевыми действиями.

В Николаеве после одной из атак дронов загорелся автомобиль. Также уточнили, что в результате атаки повреждены 15 частных домов.

В Куцурубской общине Николаевского района из-за падения боеприпасов и их обломков загорелся одноэтажный жилой дом. В обоих случаях люди не пострадали. Кроме того, из-за боевых действий горела сухая трава.

В Николаевской области 2 сентября горели дома, автомобили и лес. Фото: ГСЧС В Николаевской области 2 сентября горели дома, автомобили и лес. Фото: ГСЧС В Николаевской области 2 сентября горели дома, автомобили и лес. Фото: ГСЧС

Еще три возгорания произошли в жилом секторе по другим причинам. В селе Новомарьевское Вознесенского района горели крыша жилого дома и хозяйственная постройка на площади 30 квадратных метров.

В Первомайске огонь повредил крышу жилого дома на площади 50 квадратных метров. В селе Оленевка Шевченковской общины Николаевского района загорелся жилой дом, который в настоящее время не используется. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Кроме того, спасатели тушили автомобиль Daewoo Lanos в Николаеве. Владелец вовремя заметил возгорание и самостоятельно потушил его на небольшой площади.

Большинство остальных пожаров произошло в экосистемах. Одно из возгораний возникло на территории Балабановского лесного урочища. Пожарные вовремя остановили распространение огня и не допустили его перехода на большую площадь леса. Общая площадь всех пожаров за сутки составила более 16 гектаров.

Влияние пожаров на природу

Во время пожаров в экосистемах гибнут не только растения, но и мелкие животные, птицы, насекомые и другие живые организмы. Часть из них не успевает спастись от огня или задыхается от дыма. Пожары также уничтожают места обитания животных и птиц, их гнезда и кладки. При этом восстановление выжженной территории может длиться годами.

Напомним, что 18 августа в Николаевской области произошло 65 пожаров, три из которых возникли в результате боевых действий, три — в жилом секторе и 59 — в экосистемах.

Всего в Николаевской области с начала 2026 года произошло 1 662 пожара в экосистемах. Общая площадь всех возгораний в области достигла 1 824 гектаров.