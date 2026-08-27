Какой должна быть сеть больниц в Николаевской области: состоялось онлайн-обсуждение проекта эффективной сети области

Онлайн-обсуждение проекта надежной энергосистемы Николаевской области. Фото: Николаевский областной совет

В среду, 26 августа, состоялось онлайн-обсуждение проекта устойчивой сети Николаевской области депутатами Николаевского областного совета под председательством главы комиссии по вопросам здравоохранения Ирины Шабильяновой и при участии председателя Николаевского областного совета Антона Табунщика, первого заместителя председателя Николаевского областного совета Игоря Щербины и заместителя председателя областного совета Дениса Андреева.

Начальник управления здравоохранения Николаевской ОГА Ирина Ткаченко представила проект эффективной сети области, который включал рассмотрение кластеров по всем районам области. Проект предусматривает следующее распределение всех учреждений здравоохранения в соответствии с требованиями постановления № 174 для включения в кластер:

Надкластерные учреждения сети: КНП «Николаевская областная клиническая больница», КНП «Николаевский областной центр онкологии», КНП «Николаевская областная детская клиническая больница», КНП «Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр» и КНП «Николаевский областной центр психического здоровья».

Потенциальная сеть Баштанского кластера. В качестве кластерного учреждения предложено КНП «Баштанская многопрофильная больница» Баштанского городского совета. В качестве общих учреждений предложены КНП «Березнегуватская центральная районная больница» Березнегуватского поселкового совета и КНП «Новобужская многопрофильная больница» Новобужского городского совета Николаевской области. В качестве больницы территориальной общины предложено выделить КНП «Казанковская многопрофильная больница» Казанковского поселкового совета.

Потенциальная сеть Вознесенского кластера. В качестве кластерного учреждения предложено КП «КНП Вознесенская многопрофильная больница» Вознесенского городского совета. Общими учреждениями могут быть КНП «Южноукраинская городская многопрофильная больница» Южноукраинского городского совета и КНП «Домановская многопрофильная больница» Домановского поселкового совета. Больницами территориальных общин по проекту могут стать КНП «Братская больница» Братского поселкового совета, КНП «Веселиновская районная больница» Веселиновского поселкового совета и КНП «Еланецкая центральная больница» Еланецкого поселкового совета.

Работоспособная сеть Первомайского кластера. Требованиям кластерного учреждения соответствует КНП «Первомайская центральная городская многопрофильная больница». Общим учреждением может стать КНП «Кривоозерская многопрофильная больница» Кривоозерского поселкового совета Кривоозерского района. В качестве больниц территориальных общин предложены КНП «Арбузинская центральная больница» Арбузинского поселкового совета и КНП «Врадиевская центральная районная больница» Врадиевского поселкового совета Первомайского района.

Потенциальная сеть Николаевского кластера. В качестве кластерных учреждений в сеть предложены КНП Николаевского городского совета «Городская больница № 3», КНП Николаевского городского совета «Городская больница № 4» (с учётом присоединения ЛШМД, МЛ1, МЛ2), КХП Николаевского городского совета «Городская больница № 5». В качестве общих учреждений в проекте предусмотрены КНП «Многопрофильная больница Веснянского поселкового совета», КНП «Очаковская многопрофильная больница» Очаковского городского совета, КНП «Николаевский областной клинический госпиталь ветеранов войны» МОР. Соответствуют требованиям больниц территориальных общин КНП «Березанская центральная районная больница» Березанского районного совета и КНП «Новоодесская многопрофильная больница» Новоодесского городского совета.

Также стоит отметить, что определение учреждения здравоохранения как больницы общины не лишает его возможности заключать договоры с НСЗУ. В то же время способная сеть может пересматриваться ежегодно по результатам работы учреждений здравоохранения. От определенной роли учреждения зависят коэффициенты, которые применяет НСЗУ при заключении договоров, а включение или невключение также влияет на включение больницы в маршрут пациента по определенным направлениям.

Участники обсуждения имели возможность задать свои вопросы относительно реализации реформы. Также по итогам заседания были даны соответствующие рекомендации. Подробно с представленным проектом можно ознакомиться по ссылке https://bit.ly/4hY9nPA, а также посмотреть запись заседания – https://bit.ly/46wOZ0F.

Онлайн-обсуждение проекта эффективной сети Николаевской области. Фото: Николаевский областной совет

Онлайн-обсуждение проекта устойчивой сети Николаевской области. Фото: Николаевский областной совет

Онлайн-обсуждение проекта устойчивой сети Николаевской области. Фото: Николаевский областной совет

Онлайн-обсуждение проекта устойчивой сети Николаевской области. Фото: Николаевский областной совет

Онлайн-обсуждение проекта устойчивой сети Николаевской области. Фото: Николаевский областной совет

Онлайн-обсуждение проекта устойчивой сети Николаевской области. Фото: Николаевский областной совет

Онлайн-обсуждение проекта надежной энергосистемы Николаевской области. Фото: Николаевский областной совет

Онлайн-обсуждение проекта надежной энергосистемы Николаевской области. Фото: Николаевский областной совет

Онлайн-обсуждение проекта сети устойчивого развития Николаевской области. Фото: Николаевский областной совет

Онлайн-обсуждение проекта надежной сети Николаевской области. Фото: Николаевский областной совет

Онлайн-обсуждение проекта надежной энергосистемы Николаевской области. Фото: Николаевский областной совет

Онлайн-обсуждение проекта энергобезопасной сети Николаевской области. Фото: Николаевский областной совет

Онлайн-обсуждение проекта надежной энергосистемы Николаевской области. Фото: Николаевский областной совет

Онлайн-обсуждение проекта надежной энергосистемы Николаевской области. Фото: Николаевский областной совет

Онлайн-обсуждение проекта надежной энергосистемы Николаевской области. Фото: Николаевский областной совет