Сьогодні, 22 липня, Sense bank офіційно став державним. Раніше установа була відома як «Альфа-банк», а його беніфіціарами були підсанкційні російські олігархи.

Про націоналізацію повідомила пресслужба Національного банку України.

«Міністерство фінансів України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уклали договір купівлі-продажу 100% акцій системно важливого акціонерного товариства Sense bank, згідно з яким банк переходить у власність держави», — йдеться у повідомленні.

За даними Нацбанку, зазначений крок сприятиме захисту інтересів вкладників банку і дозволить уникнути загроз для фінансової стабільності в Україні.

Головою правління Sense bank визначили Дмитра Кузьміна.

Як повідомлялось раніше, перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що російські власники Альфа-банку мають продати свої частини в українському банку.

Водночас голова Національного банку Андрій Пишний дав розпорядження підготувати зміни до закону, які дозволять націоналізувати Sense Bank (раніше Альфа-банк).

Пізніше президент Володимир Зеленський підписав закон про особливості виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану. В Україні 14 системно важливих банків, але під прицілом був один — Альфа-Банк Михайла Фрідмана, який потрапив під українські санкції.