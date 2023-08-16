Уряд розподілив ще 4,7 мільярда гривень між 18 областями України, для відновлення пошкодженої внаслідок російської агресії інфраструктури — Миколаївська область є у списку.

Як написав народний депутат Роман Каптєлов, Миколаївщині виділили 694,9 мільйона гривень з фонду «ліквідації збройної агресії».

Зазначається, що ці кошти витратять на 13 об’єктів області. За інформацією «НикВести», уся сума піде на реконструкцію мереж водогону та каналізації.

«Загальна кількість запланованих до виконання у проектів 133, серед яких переважна більшість мають бути реалізованими у сфері житлово-комунального господарства, проекти що по’вязані з відновленням житлових будинків, об’єкти теплопостачання, водопостачання та водовідведення, школи, лікарні, інші об’єкти, включаючи споруди цивільного захисту», — зазначив нардеп.

Нагадаємо, на засіданні Уряду 16 червня на відбудову об'єктів критичної інфраструктури Миколаївщини виділили 626,8 мільйона гривень. До переліку, зокрема, потрапило будівництво Миколаївського ліцею №51.