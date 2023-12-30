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Управління освіти Миколаївської міської ради шукає компанію, яка організовуватиме харчуванням у навчальних закладах міста весь наступний рік.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, повідомляють «НикВести».

На харчування дітей на 2024 рік планують витратити 67 мільйонів 472 тисячі 699 гривень.

Скрін тендеру

Згідно за тендерною документацією, компанія-переможець має забезпечити роботу їдальнь для:

Закладів загальної середньої освіти:

харчування пільгової категорії учнів 6-11 років (кількість 111 776 діто-днів);

харчування пільгової категорії учнів11-14 років (кількість 89 015 діто-днів);

харчування пільгової категорії учнів 14-18 років (кількість 14 134 діто-днів).

Закладів дошкільної освіти:

для триразового харчування: — дітей віком від 1 року до 4-х років (97 470 діто-днів), від 4 до 6(7) років (349 490 діто-днів);

Миколаївської спеціальної школи для дітей з порушеннями зору:

шкільне відділення категорії учнів 6-11 років (кількість 11 025 діто-днів);

шкільне відділення категорії учнів 11-14 років (кількість 6 458 діто-днів);

шкільне відділення категорії учнів 14-18 років (1 418 діто-днів);

дошкільне відділення для груп: дітей віком від 1 до 4-х років (кількість 2 096 діто-днів), з 4-х до 6(7) років (кількість 10 899 діто-днів);

Нагадаємо, що у травні 2023 року Управління освіти Миколаївської міської ради обрало підприємство-переможця, яке займатиметься питаннями харчування в навчальних закладах міста у 2023 році. Було подано лише одну тендерну пропозицію від комунального виробничого підприємства з організації харчування у навчальних закладах. 16 травня управління освіто оголосило про намір заключити з ним договір.

Нагадаємо, що у Миколаєві встановили нову вартість харчування дітей у навчальних закладах міста.

Також повідомлялося, що виконавчий комітет Миколаївської міськради затвердив перелік навчальних закладів, які будуть працювати у 2023-2024 році.

Варто нагадати, що у 2021 році голова фракції «Слуга народу» у Миколаївській міській раді Тетяна Домбровська заявляла, що знайдені інспекторами Держспоживслужби порушення санітарних норм у шкільних харчоблоках міста – показник неефективної роботи комунального підприємства з організації харчування у закладах освіти міста. Вона також висловила думку, що керівник підприємства не впорався зі своїми обов'язками.

Нагадаємо, що у 2021 році директор «Союзу споживачів України» Максим Несміянов навідався на кухню однієї з миколаївських шкіл та дитячого садка. Він виявив гнилий буряк, проросли картоплю, квашені огірки з переклеєним терміном придатності.

Також агадаємо, що у Миколаєві встановили нову вартість харчування дітей у навчальних закладах міста.