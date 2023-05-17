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Управління освіти Миколаївської міської ради обрало підприємство-переможця, яке займатиметься питаннями харчування в навчальних закладах міста у 2023 році.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.
Нагадаємо, що тендер було оголошено 4 травня. Послуги з організації харчування в навчальних закладах коштуватимуть 100 мільйонів 759 тисяч 615 гривень.
Тендерна документація містить перелік із 83 закладів дошкільної та загальної середньої освіти:
Було подано лише одну тендерну пропозицію выд комунального виробничого підприємства з організації харчування у навчальних закладах. У вівторок, 16 травня, управління освіто оголосило про намір заключити з ним договір.
Нагадаємо, що у Миколаєві встановили нову вартість харчування дітей у навчальних закладах міста.
Також повідомлялося, що виконавчий комітет Миколаївської міськради затвердив перелік навчальних закладів, які будуть працювати у 2023-2024 році.
Управління освіти Миколаївської міської ради обрало підприємство-переможця, яке займатиметься питаннями харчування в навчальних закладах міста у 2023 році.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.
Нагадаємо, що тендер було оголошено 4 травня. Послуги з організації харчування в навчальних закладах коштуватимуть 100 мільйонів 759 тисяч 615 гривень.
Тендерна документація містить перелік із 83 закладів дошкільної та загальної середньої освіти:
Було подано лише одну тендерну пропозицію выд комунального виробничого підприємства з організації харчування у навчальних закладах. У вівторок, 16 травня, управління освіто оголосило про намір заключити з ним договір.
Нагадаємо, що у Миколаєві встановили нову вартість харчування дітей у навчальних закладах міста.
Також повідомлялося, що виконавчий комітет Миколаївської міськради затвердив перелік навчальних закладів, які будуть працювати у 2023-2024 році.