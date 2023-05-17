Ілюстраційне фото

Управління освіти Миколаївської міської ради обрало підприємство-переможця, яке займатиметься питаннями харчування в навчальних закладах міста у 2023 році.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Нагадаємо, що тендер було оголошено 4 травня. Послуги з організації харчування в навчальних закладах коштуватимуть 100 мільйонів 759 тисяч 615 гривень.

Тендерна документація містить перелік із 83 закладів дошкільної та загальної середньої освіти:

дитячі садки №№ 1, 2, 5, 10, 17, 20, 22, 29, 48, 50, 52, 68, 72, 77, 78, 79, 92, 93, 95, 99, 101, 103, 110, 111, 112, 117, 118, 127, 131, 32, 140, 141, 142, 143, 144, 147, 148;

ліцеї №№ 2, 3, 19, 22, 28, 34, 38 (ім. Чайки), 40, 41, 51, 53, 58, класичний ліцей, економічний ліцей №1, економічний ліцей №2, ліцей ім. Ольжича, ліцей ім. Александрова, юридичний ліцей;

ЗОШ №№ 11, 20, 23, 24, 39, 45, 46, 54, 56, 57;

гімназії №№ 4, 6, 7, 13, 15, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 47, 52, 64;

спецшкола для дітей з порушеннями зору.

Було подано лише одну тендерну пропозицію выд комунального виробничого підприємства з організації харчування у навчальних закладах. У вівторок, 16 травня, управління освіто оголосило про намір заключити з ним договір.

Нагадаємо, що у Миколаєві встановили нову вартість харчування дітей у навчальних закладах міста.

Також повідомлялося, що виконавчий комітет Миколаївської міськради затвердив перелік навчальних закладів, які будуть працювати у 2023-2024 році.