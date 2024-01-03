Зранку 2 січня під час російської атаки на столицю України левиця Юна з Центру порятунку диких тварин отримала контузію, що призвело до повної втрати координації.

Про це повідомили в Центрі.

Там розповіли, що уламки збитої російської впали приблизно у 300 метрів від вольєра левиці. У підсумку вона отримала серйозну контузію.

«Ми вивчили записи камер відеоспостереження — це не була звичайна травма, оскільки Юна не встигла вдаритися. Вона вже отримує необхідний курс лікування, і ми покладаємо нашу надію на її одужання», — зазначили там.

Нагадаємо, в укритті пологового будинку міста Боярка на Київщині народився хлопчик. Це сталося сьогодні, 2 січня, під час масованої ракетної атаки російських окупантів на Київ та область.

Зранку 2 січня ворог обстріляв ракетами столицю. Зафіксовано влучання, у місті проблеми зі світлом та водою. Сили та засоби протиповітряної оборони збили всі ворожі БПЛА типу «Shahed», понад 60 ракет Х-101/Х555Х-55 і 10 «‎Кинджалів».

У Київській ОВА зазначили, що в області внаслідок атаки загинуло 2 людей.