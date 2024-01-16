Уряд України пропонує виділити понад 10 мільярдів гривень тим громадам, що зараз не мають можливості розрахуватись за теплопостачання.

Про це інформує Прес-служба Апарату Верховної Ради України.

Законопроект №10383, поданий на розгляд парламенту 29 грудня 2023 року, передбачає компенсацію за ті послуги, на які у 2022 році встановлено мораторій на підняття тарифів.

«Сьогодні саме місцеві бюджети зіштовхнулись із додатковим фінансовим викликом в умовах, коли чимало громадян через складну ситуацію в країні не сплачують послуги теплопостачання. Через це у теплопостачальних підприємств, на яких розповсюджується дія мораторію, утворився борг перед «Нафтогаз Україна». Щоб підтримати їх та забезпечити безперебійне надання ними послуг населенню, ми пропонуємо компенсувати з держбюджету понад 10 мільярдів гривень як різницю в тарифах», — розповіла голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк

Вона зауважила, що відповідно до запропонованого законопроекту, сума субвенцій залежатиме саме від різниці між сплаченими та нарахованими тарифами, а не від обсягів боргу теплопостачальних підприємств і, відповідно, громад.

Нагадаємо, виконавчий комітет Миколаївської міської ради затвердив нові тарифи для теплогенеруючих підприємств міста. Вартість опалення для містян залишається незмінною.

Зазначимо, що у серпні 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким забороняється підвищення тарифів на тепло та гарячу воду до кінця дії воєнного стану та шість місяців після.

Також повідомлялося, що мер Миколаєва Олександр Сєнкевич під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленськимобговорив питання щодо виділення компенсації з держбюджету на погашення різниці тарифів для теплопостачальних підприємств міста.

Як відомо «Миколаївоблтеплоенерго» розпочинатиме опалювальний сезон з боргами. Підприємство винне НАК Нафтогаз 450 мільйонів гривень. Разом з тим КП досі не отримало 455 мільйонів гривень компенсації з держбюджету за різницю між економічно обґрунтованим і діючим тарифом на опалення.

Нагадаємо, що станом на лютий 2023 року держава була винна «Миколаївоблтеплоенерго» ₴240 млн за різницю у тарифах.

У липні 2023 року Миколаївські теплопостачальні підприємства були вимушені звернутись до Кабінету міністрів через необхідність у виділенні понад 500 мільйонів гривень для погашення заборгованості між затвердженим та економічно обґрунтованим тарифом.

Також повідомлялося, що миколаївці станом на кінець червня заборгували «Миколаївоблтеплоенерго» понад 261 мільйон гривень. З них понад 88 мільйонів — борг минулого опалювального періоду, решта 172 мільйони гривень — заборгованість минулих років.