Наслідки ранкової атаки по житловому будинку Харкова, Фото: Харківська ОВА

В Україні внаслідок сьогоднішніх російських обстрілів станом на зараз відомо вже про 19 загиблих. Найбільша кількість жертв – у Харківській області.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

За даними генерального прокурора Андрія Костіна, у Харкові та області внаслідок двох хвиль ракетних атак сьогодні, 23 січня, загинули 15 людей.

«Найбільше людей загинуло у Харківській області — 15. Серед них 8-річна дівчинка та її мати. У Херсонській — троє загиблих, у Дніпропетровській — одна людина. Поранення отримали понад 120 мешканців цих регіонів, понад 70 з них — на Харківщині», – повідомив Костін.

Рятувальні роботи у Харкові досі тривають.

Нагадаємо, вранці 23 січня російська армія вдарила ракетами по двом багатоповерховим будинкам Харкова.

Правоохоронці повідомили про чотири влучання у передмісті Харкова. Постраждали будинки в приватному секторі, поранень зазнали діти та жінка. В одному з районів обласного центра російськими снарядами було знищено санаторну школу для хворих дітей. Є приліт і по газопроводу.

Також вранці 23 січня Росія здійснила ракетну атаку на Київ. Внаслідок обстрілу постраждали 10 людей, у кількох районах столиці спалахнули пожежі.