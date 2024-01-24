Міський голова Харкова Ігор Терехов запропонував перейменувати вулицю Пушкінську після російського обстрілу 23 січня. Він хоче назвати її на честь українського філософа та письменника Григорія Сковороди.

Про це Терехов написав у Telegram.

Він зазначив, що до вчорашніх обстрілів Харкова, внаслідок яких загинули 15 людей, «не поспішав з рішенням змінити назву» вулиці Пушкінської. Оскільки вважав, що російський поет не пов’язаний із сучасною Росією.

«Але після того, як ворог завдав жахливих ударів по нашому місту, забрав життя невинних і перетворив будинки на руїни, ми бачимо реальну ціну таких рішень», — зазначив Терехов.

Він додав, що філософія Сковороди, на честь якого пропонується перейменувати центральну вулицю, була в корені протилежною імперським амбіціям.

Обстріл 23 січня

Нагадаємо, вранці 23 січня російська армія вдарила ракетами по двом багатоповерховим будинкам Харкова. Станом на вечір було відомо про 15 загиблих людей. Серед них 8-річна дівчинка та її мати.

Також Росія здійснила ракетну атаку на Київ. Внаслідок обстрілу постраждали 10 людей, у кількох районах столиці спалахнули пожежі.

Російська армія завдала комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Українські військові виявили 41 засіб повітряного нападу росіян. Сили оборони знищили 15 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55, 5 балістичних ракет «Іскандер-М» та одну керовану авіаційну ракету Х-59.