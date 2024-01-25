Ракета Hydra-70 APKWS. Фото: baesystems.

Сьогодні військові ПВК «Південь» збили ще одну керовану авіаційну ракету Х-59 у небі над Миколаївщиною.

Про це повідомляють у Повітряних силах України.

Зазначається, що повітряну ціль було випущено з російського винищувача Су-34. Інших деталей атаки у ЗСУ не вказали.

Нагадаємо, у ніч проти 25 січня сили протиповітряної оборони знищили 11 із 14 «‎шахедів»‎, якими росіяни атакували Україну. Зазначається, що військо РФ завдало удару 14-ма ударними БпЛА типу «‎Shahed-136/131»‎ з району Приморсько-Ахтарськ — РФ та мису Чауда — Крим, а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області РФ у напрямку Харкова та однією — з окупованої Донеччини.

Так, як повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, у ніч на 25 січня силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено БпЛА типу «Shahed-136/131».

Крім того, вчора, 24 січня, о 15:25 внаслідок ворожого обстрілу села Дмитрівка Куцурубської громади пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та житлові будинки. Через ворожу атаку без електропостачання залишилося три населені пункти громади.

Нагадаємо, що на Миколаївщини вночі, 22 січня, сили ППО збили два ворожих БпЛА.