У Миколаївській області внаслідок російського обстрілу без електроенергії залишилися понад тисяча споживачів.

Про це у повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго» у Facebook.

Зазначається, що під час чергового ворожого обстрілу було поцілено і в одну з підстанцій «Миколаївобленерго».

«Займаємося ліквідацією наслідків чергового ворожого обстрілу. Пошкоджено енергетичне обладнання, що призвело до знеструмлення понад 1,1 тис. споживачів», – йдеться в дописі.

Наразі споживачів заживлено за резервними схемами живлення.

Зазначимо, сьогодні військові ПВК «Південь» збили ще одну керовану авіаційну ракету Х-59 у небі над Миколаївщиною.

Нагадаємо, у ніч проти 25 січня сили протиповітряної оборони знищили 11 із 14 «‎шахедів»‎, якими росіяни атакували Україну. Зазначається, що військо РФ завдало удару 14-ма ударними БпЛА типу «‎Shahed-136/131»‎ з району Приморсько-Ахтарськ — РФ та мису Чауда — Крим, а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області РФ у напрямку Харкова та однією — з окупованої Донеччини.

Так, як повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, у ніч на 25 січня силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено БпЛА типу «Shahed-136/131».

Крім того, вчора, 24 січня, о 15:25 внаслідок ворожого обстрілу села Дмитрівка Куцурубської громади пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та житлові будинки. Через ворожу атаку без електропостачання залишилося три населені пункти громади.

Нагадаємо, що на Миколаївщини вночі, 22 січня, сили ППО збили два ворожих БпЛА.