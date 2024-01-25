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Окружний суд міста Спліт (Хорватія) ухвалив рішення передати Україні яхту зрадника і колишнього народного депутата Віктора Медведчука на підставі запиту про міжнародно-правову допомогу.

Про це в повідомила голова АРМА Олена Дума в Telegram.

Відповідну інформацію було отримано від державного секретаря Міністерства закордонних та європейських справ Республіки Хорватія, керівника міжвідомчої робочої групи з питань підтримки України Франо Матушіча.

За словами Думи, було отримане запевнення, що Хорватія «очікує якнайшвидшої передачі судна Україні».

«Державним секретарем Міністерства закордонних та європейських справ Республіки Хорватія - керівником міжвідомчої робочої групи з питань підтримки України Франо Матушічем повідомлено про ухвалення Окружним судом м.Спліт рішення передати судно Royal Romance Україні на підставі запиту про міжнародно-правову допомогу», - зазначила Дума.

Окремо Дума зауважила, що зазначена яхта 25 січня 2024 року відпливала для технічного огляду, і запевнила, що Нацагентство тримає ситуацію під контролем.

«Стосовно повідомлень у ЗМІ про відплиття арештованої яхти Медведчука Royal Romance. Головне - не панікувати. АРМА тримає питання на особливому контролі та володіє достовірними даними про те, що арештована яхта 25 січня 2024 року тимчасово відчалила для підтвердження її технічної спроможності, плавучості та роботи двигунів», - написала Дума.

За її словами, зазначені заходи відбулися за рішенням окружного суду м.Спліт (Хорватія) і під наглядом капітана порту та поліцейських.

Нагадаємо, у вересні Україна повернула з полону російських окупантів 215 захисників, з них 108 – бійці Азову. Всіх їх обміняли на застриманого Віктора Медведчука.

До цього він розказав силовикам все, що було потрібно знати, вивів на інших зрадників, загалом, здав усіх.

Як відомо, Віктору Медведчуку загрожувало позбавлення волі на строк до 15 років.

У квітні його було схоплено під час спроби втечі з України.

Раніше Віктор Медведчук розповів, що займався питаннями виведення із держвласності частини магістрального нафтопродуктопроводу «Самара — Західний напрямок» на прохання екс-президента Петра Порошенка.