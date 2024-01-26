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В Україні дозволили брати та перебувати в укриттях під час повітряної тривоги з домашніми тваринами.

Про це повідомляють у зоозахисній організації UAnimals.

Раніше пускати в укриття домашніх тварин не можна було. Утім, Міністерство внутрішніх справ внесло відповідні зміни до вимог щодо утримання й експлуатації захисних споруд цивільного захисту.

Документ набере чинності з дня його офіційного опублікування. У зоозахисній організації кажуть, що їхні юристи ще в грудні звернулися до міністерства, аби вони оновили наказ.

Тепер люди можуть під час повітряних тривог перебувати в укриттях разом зі своїми домашніми улюбленцями, однак в окремих приміщеннях або відокремлених місцях.

Також у документі зазначається, що власники тварин повинні слідкувати за ними та забезпечити необхідні умови.

Люди, які супроводжують домашнього улюбленця, мають гарантувати безпеку людей, інших тварин і майна навколо від заподіяння шкоди. Серед іншого, необхідно дотримуватися санітарно-гігієнічних норм і правил.

Якщо домашній улюбленець може становити небезпеку, необхідно мати повідець і намордник на собак.

Нагадаємо, з 26-27 січня 2024 року у Миколаєві та Очакові відбудеться безоплатна стерилізація безхатніх тварин від благодійного фонду «Happy Paw».

Зазначимо, що у Миколаєві за 2023 рік з «Центру захисту тварин» у нові домівки забрали 496 котів та собак.

Нагадаємо, що у Миколаєві у неділю, 24 грудня, відбулася чергова виставка-прилаштування тварин. Новий дім знайшли для 16 песиків.

Зазначимо, що такі виставки-прилаштування проходять у місті часто. 17 вересня на виставці нову люблячу родину знайшли 24 собаки. 5 листопада новий дім знайшли для 42 собак та котів.