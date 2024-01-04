У Миколаєві за 2023 рік з «Центру захисту тварин» у нові домівки забрали 496 котів та собак.
Про це повідомили у Миколаївській міській раді.
Як розповіла в ефірі телекомпанії «МАРТ» директорка «Центру захисту тварин» Олександра Купінець, на виставках-прилаштуваннях, які організовувало КП, знайшли домівки 112 собак та котів.
Олександра Купінець зазначила, що собак до таких виставок-прилаштувань та до життя в сім'ї теж готують. З ними працюють кінологи, тварин привчають до нашийника, до вигулу, до спілкування з людьми. Також всіх тварин, яких віддають в сім'ї, чипують та реєструють за тією людиною, яка взяла його з виставки. Тож, якщо собаку знайдуть на вулиці, завжди є можливість дізнатись, хто її взяв додому.
Наразі на підприємстві знаходиться близько 100 собак та 7 котів.
Нагадаємо, що у Миколаєві у неділю, 24 грудня, відбулася чергова виставка-прилаштування тварин. Новий дім знайшли для 16 песиків.
Зазначимо, що такі виставки-прилаштування проходять у місті часто. Так, 17 вересня на виставці нову люблячу родину знайшли 24 собаки. 5 листопада новий дім знайшли для 42 собак та котів.
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|
У Миколаєві за 2023 рік з «Центру захисту тварин» у нові домівки забрали 496 котів та собак.
Про це повідомили у Миколаївській міській раді.
Як розповіла в ефірі телекомпанії «МАРТ» директорка «Центру захисту тварин» Олександра Купінець, на виставках-прилаштуваннях, які організовувало КП, знайшли домівки 112 собак та котів.
Олександра Купінець зазначила, що собак до таких виставок-прилаштувань та до життя в сім'ї теж готують. З ними працюють кінологи, тварин привчають до нашийника, до вигулу, до спілкування з людьми. Також всіх тварин, яких віддають в сім'ї, чипують та реєструють за тією людиною, яка взяла його з виставки. Тож, якщо собаку знайдуть на вулиці, завжди є можливість дізнатись, хто її взяв додому.
Наразі на підприємстві знаходиться близько 100 собак та 7 котів.
Нагадаємо, що у Миколаєві у неділю, 24 грудня, відбулася чергова виставка-прилаштування тварин. Новий дім знайшли для 16 песиків.
Зазначимо, що такі виставки-прилаштування проходять у місті часто. Так, 17 вересня на виставці нову люблячу родину знайшли 24 собаки. 5 листопада новий дім знайшли для 42 собак та котів.