Фото з виставки-прилаштування трварин

У Миколаєві за 2023 рік з «Центру захисту тварин» у нові домівки забрали 496 котів та собак.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Як розповіла в ефірі телекомпанії «МАРТ» директорка «Центру захисту тварин» Олександра Купінець, на виставках-прилаштуваннях, які організовувало КП, знайшли домівки 112 собак та котів.

Олександра Купінець зазначила, що собак до таких виставок-прилаштувань та до життя в сім'ї теж готують. З ними працюють кінологи, тварин привчають до нашийника, до вигулу, до спілкування з людьми. Також всіх тварин, яких віддають в сім'ї, чипують та реєструють за тією людиною, яка взяла його з виставки. Тож, якщо собаку знайдуть на вулиці, завжди є можливість дізнатись, хто її взяв додому.

Наразі на підприємстві знаходиться близько 100 собак та 7 котів.

Нагадаємо, що у Миколаєві у неділю, 24 грудня, відбулася чергова виставка-прилаштування тварин. Новий дім знайшли для 16 песиків.

Зазначимо, що такі виставки-прилаштування проходять у місті часто. Так, 17 вересня на виставці нову люблячу родину знайшли 24 собаки. 5 листопада новий дім знайшли для 42 собак та котів.