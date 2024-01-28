Українські прикордонники знищили два позашляховики російських окупантів.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Telegram.
Зазначається, що позашляховики окупантів були знищені дронами-камікадзе бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон».
Нагадаємо, на Південному напрямку минулої доби зафіксовано надзвичайну активність ворожих безпілотників – росіяни застосували понад 70 FPV-дронів.
Нагадаємо, речник Повітряних сил України Юрій Ігнат заявив, що в росіян залишилось близько 900 високоточних далекобійних ракет.
Зазначимо, учора, 27 січня, російські окупанти обстріляли Очаків Миколаївської області.
Нагадаємо, російські війська обстріляли підприємство у Кременчуцькому районі Полтавської області ввечері, 27 січня. Попередньо ворог застосував дві балістичні ракети.
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Українські прикордонники знищили два позашляховики російських окупантів.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Telegram.
Зазначається, що позашляховики окупантів були знищені дронами-камікадзе бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон».
Нагадаємо, на Південному напрямку минулої доби зафіксовано надзвичайну активність ворожих безпілотників – росіяни застосували понад 70 FPV-дронів.
Нагадаємо, речник Повітряних сил України Юрій Ігнат заявив, що в росіян залишилось близько 900 високоточних далекобійних ракет.
Зазначимо, учора, 27 січня, російські окупанти обстріляли Очаків Миколаївської області.
Нагадаємо, російські війська обстріляли підприємство у Кременчуцькому районі Полтавської області ввечері, 27 січня. Попередньо ворог застосував дві балістичні ракети.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|