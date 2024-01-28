На території Кременчуцького району Полтавської області внаслідок ворожого обстрілу, за попередньою інформацією, є влучання в промисловий об’єкт.
Про це голова Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив у Telegram.
Зазначимо, Полтавщина уже другий день потерпає від ворожих атак.
«За попередньою інформацією знову є влучання в промисловий обʼєкт у Кременчуцькому районі. Подробиці згодом», – написав Філіп Пронін.
Нагадаємо, зранку 27 січня російсько-окупаційні війська скинули з безпілотників вибухівку на місто Берислав Херсонської області. Внаслідок цього загинув чоловік.
Зазначимо, учора, 27 січня, російські окупанти обстріляли Очаків Миколаївської області.
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На території Кременчуцького району Полтавської області внаслідок ворожого обстрілу, за попередньою інформацією, є влучання в промисловий об’єкт.
Про це голова Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив у Telegram.
Зазначимо, Полтавщина уже другий день потерпає від ворожих атак.
«За попередньою інформацією знову є влучання в промисловий обʼєкт у Кременчуцькому районі. Подробиці згодом», – написав Філіп Пронін.
Нагадаємо, зранку 27 січня російсько-окупаційні війська скинули з безпілотників вибухівку на місто Берислав Херсонської області. Внаслідок цього загинув чоловік.
Зазначимо, учора, 27 січня, російські окупанти обстріляли Очаків Миколаївської області.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
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Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
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Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
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