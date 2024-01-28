На території Кременчуцького району Полтавської області внаслідок ворожого обстрілу, за попередньою інформацією, є влучання в промисловий об’єкт.

Про це голова Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив у Telegram.

Зазначимо, Полтавщина уже другий день потерпає від ворожих атак.

«За попередньою інформацією знову є влучання в промисловий обʼєкт у Кременчуцькому районі. Подробиці згодом», – написав Філіп Пронін.

Нагадаємо, зранку 27 січня російсько-окупаційні війська скинули з безпілотників вибухівку на місто Берислав Херсонської області. Внаслідок цього загинув чоловік.

Зазначимо, учора, 27 січня, російські окупанти обстріляли Очаків Миколаївської області.