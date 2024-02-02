Сьогодні, 2 лютого, Сили оборони України знищили ворожий розвідувальний дрон у Херсонській області.



Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

«На Херсонщині воїнами зенітної ракетної бригади знищено російський розвідувальний БПЛА «ZALA»», — йдеться у повідомленні.

На відео, опублікованим у відомстві, видно, як військові влучним пострілом цілять у дрон і той вибухає у повітрі.

Як відомо, за минулу добу, 1 лютого, противник здійснив 279 обстрілів по Херсонщині, випустивши 1606 снарядів із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації.

Також, 1 лютого через ворожий удар по Бериславу загинули два волонтери із Франції, ще троє іноземців були поранені. Також під удар російської армії на Херсонщині потрапила бригада швидкої допомоги.

Нагадаємо, 25 січня сили ППО знищили в Миколаївській області ворожу керовану авіаційну ракету Х-59, випущену російським винищувачем Су-34.