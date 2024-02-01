Сьогодні, 1 лютого, через ворожий удар по Бериславу загинули два волонтери із Франції, ще троє іноземців поранені.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Серед поранених також активіст українського представництва організації.

«За даними слідства, 1 лютого 2024 року близько 16:00 російські війська вкотре атакували місто Берислав. Попередньо, здійснено масований обстріл з використанням безпілотних літальних апаратів», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що під удар російської армії на Херсонщині потрапила бригада швидкої допомоги.

Нагадаємо, 30 січня війська РФ за добу обстріляли Херсонську область 53 рази, випустивши 221 снаряд. Внаслідок російської агресії одна людина загинула, ще двоє дістали поранення.

Зазначимо, що у вересні минулого року, в Донецькій області в районі міста Часів Яр від обстрілу росіян загинули двоє волонтерів — з Іспанії та Канади.