Чеслав Секерський. Фото: Міністерство сільського господарства та сільського розвитку Польщі

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив, що протести фермерів проти напливу товарів з України є виправданими.

Про це він сказав в ефірі Польського радіо, повідомляє «Європейська правда».

— У фермерів є законні побоювання, очікування, вимоги обмежити надмірний приплив товарів з України, а також з інших неєвропейських ринків на територію ЄС, зокрема до Польщі, — сказав міністр.

Як він пояснив, «Польща та інші прикордонні країни найбільше постраждали від рішення ЄС лібералізувати торгівлю, відкрити ЄС для притоку товарів з України, без мит, без квот».

— Це мала бути форма допомоги Україні. Ми розуміємо допомогу, поляки надали її дуже багато і від щирого серця. Ми ведемо двосторонні переговори з Україною про те, що ми хочемо встановити певні квоти, обсяги, які ми будемо контролювати. Якщо певного товару буде забагато, то буде блокада, — сказав Чеслав Секерський.

Він додав, що протести польських, французьких і німецьких фермерів були дуже корисними для тиску на Єврокомісію і назвав їх прийнятними формами протесту.

— Ми провели зустріч з представниками всіх профспілок і фермерських організацій, з фермерським самоврядуванням, щоб ці протести були найменш обтяжливими для громадян, але мали інформативне повідомлення про те, чому вони протестують. Це пов’язано з їхньою складною економічною ситуацією, — зазначив міністр.

Політик підкреслив, що у певних сферах буде потрібна повна блокада імпорту, як у випадку з зерновими.

— Можливо, це буде потрібно по цукру, м’ясу птиці — ми це аналізуємо. Ми будемо вносити пропозиції до ЄК, але ми також хочемо встановити це у відносинах з Україною. Ми будемо вести переговори однозначно до кінця, тому що правота на боці фермерів і Мінагрополітики, яке має схожу з фермерами позицію, — пояснив він.

Міністр зазначив, що не хоче обмежувати права фермерів, право на протест, на опозицію.

Раніше повідомлялося, що надмірний імпорт аграрної продукції з України може спровокувати нову кризу у країнах Євросоюзу.

7 лютого польські фермери анонсували страйки, як мінімум одного пункту пропуску на кордоні із Україною. Йдеться про КПП «Дорогуськ — Ягодин». Вони обіцяли пропуск всіх автобусів та по 1 вантажному транспортному засобу в обох напрямках протягом години.

Вдень 9 лютого вони заблокували дороги на трьох пунктах пропуску «Медика —Шегині», «Гребенне — Рава-Руська» та «Дорогуськ — Ягодин».