Кішки, як і будь-які живі істоти, можуть відчувати стрес. З урахуванням ситуації в Україні, обстрілів, переїздів, гучних звуків, багато тварин стали гірше почуватися і відмовлятися від їжі. Що робити в такому разі далі в матеріалі.
Крім стресу, є й інші причини, через які тварина не хоче їсти. Наприклад, котячий корм просто набрид — тоді треба спробувати продукцію іншої марки. Можливо і навпаки: раціон змінили, і тварині це не сподобалося. Ветеринари відзначають, що тварина може перестати їсти через:
Якщо причина не в цьому, то часто у стресі. Його можуть спровокувати різні фактори: переїзд, поява нових людей у будинку, гучні звуки, недостатній сон та багато іншого.
Хазяїн тварини може звернути увагу на зміну її поведінки. Наприклад, кішка швидше дихає, у неї прискорилося серцебиття, холодні кінцівки. У вихованця часто в такому випадку спостерігаються проблеми зі стільцем, він довше спить або постійно прокидається, стає агресивним або наляканим. Якщо є можливість, стрес потрібно мінімізувати. Наприклад, знайти для кішки спокійне місце, якщо вдома з'явився новий член сім'ї, або забрати джерело шуму.
Насамперед потрібно звернути увагу, чи п'є кішка. Якщо вона відмовилася і від води, слід звернутися до ветеринара, адже зневоднення може бути дуже небезпечним. При переїзді або змінах в будинку варто надати лежанку, будиночок або коробку. Коли кішка там буде, то члени сім'ї не повинні її турбувати без потреби. Поруч можна поставити миску з водою та їжу на перший час. Кішку варто трохи порадувати улюбленими смаколиками. Також у ветеринарних аптеках продаються добавки для корму, які підвищують апетит. Їх можна потроху вводити в їжу, поки тварині не стане краще. Якщо кішка не їсть та не п'є більше трьох днів, варто звернутися до ветеринара. Шлунково-кишковий тракт тварини швидко реагує на всі зміни, і стрес призводить до хвороб через нетривалий час. Тому зволікати не можна. Кішку можна годувати з рук, але насильно - не рекомендується. Тварина знову зазнає стресу і може перестати довіряти господареві. https://text.ru/antiplagiat/65d4bc89757da
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Кішки, як і будь-які живі істоти, можуть відчувати стрес. З урахуванням ситуації в Україні, обстрілів, переїздів, гучних звуків, багато тварин стали гірше почуватися і відмовлятися від їжі. Що робити в такому разі далі в матеріалі.
Крім стресу, є й інші причини, через які тварина не хоче їсти. Наприклад, котячий корм просто набрид — тоді треба спробувати продукцію іншої марки. Можливо і навпаки: раціон змінили, і тварині це не сподобалося. Ветеринари відзначають, що тварина може перестати їсти через:
Якщо причина не в цьому, то часто у стресі. Його можуть спровокувати різні фактори: переїзд, поява нових людей у будинку, гучні звуки, недостатній сон та багато іншого.
Хазяїн тварини може звернути увагу на зміну її поведінки. Наприклад, кішка швидше дихає, у неї прискорилося серцебиття, холодні кінцівки. У вихованця часто в такому випадку спостерігаються проблеми зі стільцем, він довше спить або постійно прокидається, стає агресивним або наляканим. Якщо є можливість, стрес потрібно мінімізувати. Наприклад, знайти для кішки спокійне місце, якщо вдома з'явився новий член сім'ї, або забрати джерело шуму.
Насамперед потрібно звернути увагу, чи п'є кішка. Якщо вона відмовилася і від води, слід звернутися до ветеринара, адже зневоднення може бути дуже небезпечним. При переїзді або змінах в будинку варто надати лежанку, будиночок або коробку. Коли кішка там буде, то члени сім'ї не повинні її турбувати без потреби. Поруч можна поставити миску з водою та їжу на перший час. Кішку варто трохи порадувати улюбленими смаколиками. Також у ветеринарних аптеках продаються добавки для корму, які підвищують апетит. Їх можна потроху вводити в їжу, поки тварині не стане краще. Якщо кішка не їсть та не п'є більше трьох днів, варто звернутися до ветеринара. Шлунково-кишковий тракт тварини швидко реагує на всі зміни, і стрес призводить до хвороб через нетривалий час. Тому зволікати не можна. Кішку можна годувати з рук, але насильно - не рекомендується. Тварина знову зазнає стресу і може перестати довіряти господареві. https://text.ru/antiplagiat/65d4bc89757da