Кішки, як і будь-які живі істоти, можуть відчувати стрес. З урахуванням ситуації в Україні, обстрілів, переїздів, гучних звуків, багато тварин стали гірше почуватися і відмовлятися від їжі. Що робити в такому разі далі в матеріалі.

Чому тварина відмовляється від корму

Крім стресу, є й інші причини, через які тварина не хоче їсти. Наприклад, котячий корм просто набрид — тоді треба спробувати продукцію іншої марки. Можливо і навпаки: раціон змінили, і тварині це не сподобалося. Ветеринари відзначають, що тварина може перестати їсти через:

отруєння; хвороб; безконтрольного прийому їжі; зневоднення; статевого дозрівання; проблем із зубами; спеки.

Якщо причина не в цьому, то часто у стресі. Його можуть спровокувати різні фактори: переїзд, поява нових людей у будинку, гучні звуки, недостатній сон та багато іншого.

Як розпізнати стрес

Хазяїн тварини може звернути увагу на зміну її поведінки. Наприклад, кішка швидше дихає, у неї прискорилося серцебиття, холодні кінцівки. У вихованця часто в такому випадку спостерігаються проблеми зі стільцем, він довше спить або постійно прокидається, стає агресивним або наляканим. Якщо є можливість, стрес потрібно мінімізувати. Наприклад, знайти для кішки спокійне місце, якщо вдома з'явився новий член сім'ї, або забрати джерело шуму.

Що робити, якщо тварина не їсть

Насамперед потрібно звернути увагу, чи п'є кішка. Якщо вона відмовилася і від води, слід звернутися до ветеринара, адже зневоднення може бути дуже небезпечним. При переїзді або змінах в будинку варто надати лежанку, будиночок або коробку. Коли кішка там буде, то члени сім'ї не повинні її турбувати без потреби. Поруч можна поставити миску з водою та їжу на перший час. Кішку варто трохи порадувати улюбленими смаколиками. Також у ветеринарних аптеках продаються добавки для корму, які підвищують апетит. Їх можна потроху вводити в їжу, поки тварині не стане краще. Якщо кішка не їсть та не п'є більше трьох днів, варто звернутися до ветеринара. Шлунково-кишковий тракт тварини швидко реагує на всі зміни, і стрес призводить до хвороб через нетривалий час. Тому зволікати не можна. Кішку можна годувати з рук, але насильно - не рекомендується. Тварина знову зазнає стресу і може перестати довіряти господареві. https://text.ru/antiplagiat/65d4bc89757da