Будівля Київради, фото з відкритих джерел

Сьогодні, 13 червня, на засіданні Київради планується збільшити фінансування програм, повʼязаних з підтримкою сил оборони та безпеки.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Фінансування збільшать на 1 мільярд гривень, додав він. З них 800 мільйонів гривень — за міською програмою «Захисник Києва», решта — на соціальну підтримку бійців та їх родин, реабілітацію ветеранів.

«Нагадаю, цього року на допомогу нашим захисникам столиця виділила з бюджету 6,5 мільярдів гривень. Тобто, вже загалом 7,5 мільярдів», — зазначив мер.

Водночас влада міста залучає також і благодійну допомогу — дрони, системи РЕБ та необхідне бійцям спорядження.



Гроші на оборону

У квітні 2024 року депутати Миколаївської міськради внесли зміни до бюджету міста на 2024 рік. Зокрема, близько 107 мільйонів гривень спрямували на оборону.

А у 2023 році Миколаїв спрямував на потреби Сил оборони близько 740 мільйонів гривень.

Зокрема минулоріч з бюджету міста виділили 400 мільйонів гривень для військових, з яких 200 мільйонів гривень пішли на придбання житла для військовослужбовців, що служать у частинах Миколаївського гарнізону.

Водночас Олександр Сєнкевич раніше опублікував графік міськради з фінансуванням військових, на яких було витрачено майже 700 мільйонів гривень. За міські кошти для ЗСУ були придбані та передані 17 нових автівок, ще 89 одиниць техніки було передано частинам від комунальних підприємств.

У 2023 році планово-бюджетна комісія Миколаївської міської ради також погоджувала виділення 9,6 мільйонів гривень субвенції для закупівлі 415 дронів різних модифікацій, а також засобів зв'язку і приладів нічного бачення для потреб військових.