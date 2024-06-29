Удар по Дніпру 28 червня. Фото: ДСНС

У суботу, 29 червня, вийшли на зв'язок двоє мешканців пошкодженої обстрілом багатоповерхівки в Дніпрі, які вважалися зниклими.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, на зв’язок вийшли мама й син. Голова ОВА зазначив, що з ними все гаразд — коли сталася трагедія, їх не було вдома. Водночас Лисак додав, що доля ще кількох людей залишається невідомою.

«Пошуково-рятувальна операція продовжується. Надзвичайники розбирають перекриття зруйнованих поверхів», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 28 червня, росіяни влучили у багатоповерхівку в Дніпрі, зруйнувавши кілька поверхів.

Пізніше глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про одного загиблого та п’ятьох поранених у Дніпрі. За його словами, жертв може бути більше. У квартирах будинку залишаються заблокованими люди.

Вночі кількість постраждалих від ракетної атаки по Дніпру зросла до 12 людей.

Вранці 29 червня влада міста повідомила, що рятувальники намагаються знайти п'ятьох людей, які зникли безвісти.