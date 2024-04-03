Мер Нового Бугу Максим Лагодієнко

Мер Нового Бугу Максим Лагодієнко задекларував 906 тисяч гривень заробітної плати на посаді міського голови у 2023 році. У середньому це 75,5 тисячі гривень на місяць.

Про це свідчать дані, що опубліковані у Єдиному державному реєстрі декларацій, пишуть «НикВести».

Максим Лагодієнко задекларував житловий будинок у Новому Бузі, площею 122 метри квадратні, який він придбав у 2012 році, однак не вказав його вартість. Він також є власником квартири у Новому Бузі, площею 36 метрів квадратних, яку мер придбав у 2008 році за 5 тисяч гривень.

Він також має у власності три земельні ділянки у Новому Бузі, загальна площа яких складає 1,7 тисячі метрів квадратних. Ще одну земельну ділянку Максим Лагодієнко має у селі Показне Баштанського району – її площа складає 49,6 тисячі метрів квадратних. А його дружина є власницею двох земельних ділянок у Новому Бузі, загальною площею 2,2 тисячі метрів квадратних.

У 2023 році Максим Лагодієнко отримав 906 тисяч гривень заробітної плати на посаді міського голови Нового Бугу, що у середньому складає 75,5 тисячі гривень на місяць. Ще 14,4 тисячі гривень він отримав за «незалежну професійну діяльність» від Відділу освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Новобузької міської ради. Водночас його дружина Вікторія отримала 62,1 тисячі гривень заробітної плати у приватно-орендному підприємстві «Вікторія».

Що у деклараціях за 2023 рік?

Нагадаємо, що голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім задекларував, що володіє шістьма квартирами і двома автомобілями, а разом із дружиною зберігає готівкою понад 95 тисяч доларів і 500 тисяч гривень.

Водночас міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич подав декларацію про доходи та майно за 2023 рік: він отримав 678 тисяч гривень зарплати, а його дружина придбала три види криптовалюти.

Свої декларації також опублікували заступники очільника Миколаївської ОВА, заступники голови Херсонської ОВА та заступники міського голови Миколаєва. Зокрема, перший заступник мера Віталій Луков у декларації за 2023 рік вказав, що отримав 31 тисячу 629 гривень за виступ на онлайн-лекції в Берліні.

Перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, згідно декларації за 2023 рік, отримав 862 тисячі заробітної плати. В середньому це складає 72 тисячі гривень на місяць.

Свої декларації також опублікували мер Вознесенська Євгеній Величко та мер Первомайська Олег Демченко. Вознесенський міський голова задекларував 515 тисяч гривень заробітної плати, а первомайський – 1,7 мільйона гривень заробітної плати та автівку NISSAN X-TRAIL за 10 тисяч гривень.

А начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта задекларував 14 гектарів землі, чотири автомобілі та 110 тисяч доларів готівки.