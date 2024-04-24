Працівники «Миколаївводоканалу» відновлюють водогін. Архівне фото: «НикВести»

«Миколаївводоканал» планує залучити 10 мільйонів євро кредиту від Європейський банк реконструкції та розвитку для ремонту мереж та водозабору на річці Дніпро.

Про це на засіданні виконкому у середу, 24 квітня, розповів директор стратегічного планування «Миколаївводоканалу» Віктор Пісоцький, передають «НикВести».

За його словами, Європейський банк реконструкції та розвитку надає грант підприємству на відновлення постраждалої інфраструктури водопостачання міста.

«Це перший проєкт для «Миколаївводоканалу» з цим банком і він є дуже важливим, так як направлений на відновлення постраждалої інфраструктури водопостачання міста. Проєкт містить три компоненти. Перший — відновлення розподільчої мережі у місті, яка постраждала від використання солоної води. Другим важливий компонент — це водозабір на річці Дніпро. Пропонується побудувати знищений окупантами комплекс мікрофільтрації та комплекс сіток. Також провести повну реконструкцію насосних станцій першого підйому. Це дасть можливість забезпечити надійність цієї системи у подальшій експлуатації і знизить використання електроенергії», — розповів Віктор Пісоцький.

Однак він додав, що грантові гроші можна буде використати і на інші об’єкти, окрім водозабору з Дніпра.

«Якщо у нас не буде фізичного доступу до водозабору на річці Дніпро, то Європейський банк погодився перенаправити ці кошти на відновлення або будівництво нової інфраструктури водопостачання у місті», — зазначив він.

Загалом, за словами Віктора Пісоцького, кредит у 10 мільйонів євро надається на 13 років. Банк не виставляє жорстких вимог щодо реалізації проєктів.

Віктор Пісоцький. Фото: «Миколаївводоканал»

Він зазначив, що кредит пільговий та він компенсуватиметься грантами, які залучає місто, а це 5 мільйонів євро від НЕФКО та 9,8 мільйонів євро від уряду Данії.

«За нашими підрахунками самий максимальний вплив на тариф у місті буде 9 гривень. Це самий максимальний, коли ми будемо платити тіло кредиту …Загальна вартість цього кредиту для нас буде становити 5,6 мільйонів євро. Оскільки ми отримаємо ще два додаткових гранти — один з фонду Східноєвропейського співробітництва у розмірі 5 мільйонів євро. Та ще один додатковий грант у розміні 9,8 мільйонів євро, який надає Уряд Данії через спеціальний фонд кризового реагування ЄБРР. Фактично ми компенсуємо витрати на цю позику», — додав він.

Члени виконкому одноголосно підтримали залучення кредиту.

Що з водою у Миколаєві?

Російські війська ще у квітні 2022 року зруйнували водопровід, через який Миколаїв отримував питну воду. Попри постійні обстріли його намагалися відновити працівники «Миколаївводоканалу», однак безуспішно.

Того ж року «НикВести» зʼясували, наскільки вода у кранах миколаївці є небезпечною для споживання. Виявилося, що вона містить ентерококи, синьогнійну паличку, токсичні елементи, має підвищений вміст хлоридів, сульфатів, сухого залишку та інше.

Більше інформації про те, чим загрожує миколаївцям вживання «технічної» води та що чекає на жителів міста далі — ми виклали у матеріалі «Миколаїв. Місто, що тримає оборону півдня, страждає від спраги».

У березні 2023 року директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко, заявив про можливу загрозу руйнації системи каналізації через вплив солоної води. За його словами за останній рік водоканал ліквідував понад 1000 витоків, а після запуску подачі солоної води кількість аварій на добу зросла до 10-15 разів.

Європейський інвестиційний банк схвалив додаткове кредитне фінансування на 20 мільйонів євро для покращення водопостачання та водовідведення у Миколаєві за Програмою розвитку муніципальної інфраструктури України.

До цього з державного бюджету планували виділити 1,2 мільярда гривень на відновлення системи водопостачання в Миколаєві.Такий крок необхідний місту, оскільки солона вода роз’їдає труби і з часом у місті доведеться міняти всю систему водопостачання, пояснював директор водоканалу Борис Дуденко.

Водночас очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає правильним рішення своєї команди про постачання місту «технічної» води з Південного Бугу після пошкодження водогону.

Наразі у водоканалі розглядають шість варіантів облаштування нового місця водозабору для забезпечення Миколаєва питною водою. Ці пошуки почалися ще влітку 2022 року. Тоді гендиректор водоканалу Борис Дуденко розповідав про варіанти, звідки брати необхідну кількість води для заповнення системи водопостачання міста та її цілодобової роботи.

перший варіант — піднятися вище руслом Південного Бугу, обрати місце, де якісна прісна вода, побудувати там станцію водозабору, прокласти трубопровід до Миколаєва;

другий — продовжити закачування води з Дніпро-Бузького лиману, але поставити установки зворотного осмосу промислового масштабу. Такі установки дуже енергозатратні.

Вже у серпні 2023 року департамент капбудівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА оголосив тендер на реконструкцію 12 ділянок пошкодженого солоною водою водогону у різних районах міста на загальну суму — 1 мільярд 348 мільйонів гривень.

У вересні 2023 року очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім анонсував можливе погіршення якості води у кранах миколаївців. Водночас він вважає, що наразі вода з кранів миколаївців є кращою за якістю «більшості води в Європі».

Наразі ж питанням відновлення подачі питної води до Миколаєва наразі займається особисто президент Володимир Зеленський.

У Берліні, 19 лютого, Східний комітет німецької економіки підписав Меморандум про взаєморозуміння з Миколаївським водним хабом.

23 березня повідомлялося, що Держпідприємство «Кривбасшахтозакриття» скинуло шахтні води в річку Інгулець, звідки Миколаїв отримує воду. Через це водопровідна вода у місті знову стала солона.

8 квітня очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що цього року не встигнуть повернути питну воду у крани миколаївців, однак «плани такі є».