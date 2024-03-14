Перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик на позачерговій сесії 14 березня. Скриншот з відео

Депутати Миколаївської облради вирішили відновити щомісячну оплату для орендарів нерухомості спільного власництва для територіальних громад та сіл області. Виключеннями стали Очаків та Куцурубська громада.

Відповідне рішення прийняли 14 березня на черговій сесії Миколаївської обласної ради, пишуть «НикВести».

Мова йде про скасування рішення обласної ради від 15 липня від 2022 року №2. Орендарі будуть сплачувати кошти до обласного бюджету та балансоутримувачам з 1 червня 2024 року. Проте це рішення не стосується територій, де йдуть бойові дії, а саме місто Очаків та Куцурубську громаду.

За словами депутата Юрія Кормишкіна, затвердження даного питання необхідне для наповнення обласного бюджету.

— Мабуть, потрібно було ще раніше рішення підняти. Сьогодні підприємства, які знаходяться в комунальній власності, а наші територіальні громади орендують, вони працюють, платять заробітну плату. Так само миколаївський обласний бюджет повинен отримувати кошти для утримання апарату та вирішення всіх нагальних проблем, — сказав Юрій Кормишкін.

В свою чергу, заступник начальника відділу обліку, контролю, оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області Олександр Іваніна додав, що рішення не буде стосуватися тих, хто орендує нерухоме майно в Очакові.

— Зараз в Очакові всього 8 орендарів, всі інші будуть платити орендну плату в повному обсязі — і обласному бюджету, і балансоутримувачам. В нас є орендарі тільки по місту Очакову, до проекту рішення ще входить Куцуруб, але там орендарів немає, — сказав він.

Перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик пояснив, що таким чином орендарі повертаються до тих умов, які діяли до 24 лютого 2022 року.

— Враховуючи те, що зараз є негайна потреба наповнювати бюджет, цей проект рішення був опрацьований і розглянутий чотирма комісіями, — сказав Антон Табунщик.

«За» проголосували 37 депутатів.

Раніше у мерії Миколаєва повідомили, що доходи від оренди землі минулого року зменшились на 60%.