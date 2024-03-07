Зруйнований потужністю води будинок у Афанасіївці, фото: «НикВести»

Жителям зруйнованих підривом Каховської ГЕС будинків у селі Афанасіївка у Снігурівській громаді досі не виплатили компенсації за втрату майна.

Про це «НикВести» повідомили мешканці села.

Торік, коли була підірвана дамба ГЕС, село за лічені години відрізало водою. Майже в усіх прибережних будинках вода стояла по шию днями та зруйнувала місцевим житло.

У грудні 2023 року під час пресконференції очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що до кінця року частина жителів отримають компенсації від уряду на покупку нових будинків.

Однак станом на березень поточного року деяким жителям компенсації досі не нараховані, хоча вони і виконали усі вимоги для отримання коштів, зокрема замовляли незалежну експертизу з оцінювання стану житла.

— У Снігурівці нам раніше казали, що не приймуть документи, поки не надамо незалежну експертизу. Ми і ще одна родина, у якої будинок так само постраждав, зробили цю експертизу за 5 тисяч гривень. Документи в жовтні прийняли, сказали чекати до нового року, буде житловий сертифікат, ми вже мали шукати будинок. Зараз кажуть, що грошей немає. І нас будуть знову подавати в «Дію», а там поки повна тиша, — розповідає житель села.

Родина має отримати компенсацію в розмірі понад 1 мільйон гривень.

Нещодавно голова Снігурівської військової адміністрації Іван Кухта пояснив, що гроші не нараховані через неврегульованість самої процедури компенсації, і після того, як 1 березня Уряд вніс зміни до Порядку використання коштів для виплат, ситуація має змінитись.

— Маю надію, що найближчим часом постраждалі мешканці і Миколаївської, і Херсонської області нарешті отримають кошти на відновлення пошкодженого житла, — написав у себе в телеграм-каналі Іван Кухта.

Підтоплення Снігурівської громади

На світанку 6 червня стало відомо про підрив дамби Каховської ГЕС. За лічені години в зоні підтоплення опинилися села й міста Херсонщини та Миколаївщини. Зокрема, вода пройшла через 13 населених пунктів Снігурівської громади.

На Снігурівщині село Афанасіївка було повністю відрізане водою. Дві дороги, які йшли до села, як і більшість будинків були затоплені після підриву Каховської ГЕС окупантами.

Вже 9 червня стало відомо, що вода піднялась на 6 метрів. Для того, аби вода відійшла, знадобилося кілька тижнів.

В межах Снігурівської громади через затоплення руйнувань зазнали 375 будинків.

У листопаді 2023 року стало відомо, що більше 20 мільйонів гривень нараховано жителям Снігурівської громади в якості компенсації за пошкодження об’єктів нерухомого майна внаслідок підтоплення.