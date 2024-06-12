Полігон у Миколаєві, архівне фото «НикВести»

З 15 липня тариф на вивезення сміття у Миколаєві для абонентів КП «Миколаївкомунтранс» та КП «Обрій-ДКП» виросте на 56%.

Відповідне рішення було прийнято у середу, 12 червня, під час засідання виконавчого комітету Миколаївської міської ради, пишуть «НикВести».

Начальник відділу цін та цінової політики департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради Олена Боличевська пояснила причини підвищення тарифів. За її словами, чинні тарифи майже не змінювались з 2019 року, за винятком деяких коригувань. У 2022 році зміни були пов'язані з переходом підприємств на іншу систему оподаткування, а у 2023 році вони повернулись на загальну систему оподаткування, а також збільшилися витрати на паливо-мастильні матеріали.

З урахуванням цих змін тариф на перевезення в середньому зросте на 56-58%. На особу це зростання позначиться від 15 до 20 гривень залежно від благоустрою садиб.

— Для КП «Миколаївкомунтранс», яке є утримувачем полігону, екологічний податок зріс на 200%, що веде до значних змін. Також зросла заробітна плата, вартість паливо-мастильних матеріалів та інші витрати. Вартість талонів на захоронення зростає на 80% – з 23 гривень до 41 гривні. Тариф на перевезення в середньому збільшиться на 56-58%, що для мешканців означатиме зростання вартості від 15 до 20 гривень на особу, в залежності від благоустрою садиб. Враховуючи ці зміни, прошу підтримати це рішення для забезпечення безперервного та якісного надання послуг у місті, а також для запобігання збитковості наших підприємств, – зазначила Олена Боличевська.

Видалення (захоронення) побутових відходів КП «Миколаївкомунтранс» вартуватиме — 267,54 гривень/тонна та 41,20 гривень/кубометр. Вартість послуг підприємства становитимуть:

вивезення, перевезення змішаних (твердих) побутових відходів — 230,92 гривень/кубометр (зараз вартість вивезення твердих відходів складає 146,38 гривень/кубометр)

вивезення, перевезення великогабаритних побутових відходів — 278,75 гривень/кубометр (зараз 256,28 гривень/кубометр)

вивезення, перевезення ремонтних побутових відходів — 278,75 гривень/кубометр (зараз 256,28 гривень/кубометр)

Нові тарифи і для комунального підприємства «Обрій-ДКП»:

вивезення, перевезення змішаних (твердих) побутових відходів — 236,55 гривень/кубометр (зараз вартість вивезення твердих відходів становить 151,93 гривень/кубометр)

вивезення, перевезення великогабаритних побутових відходів — 346,15 гривень/кубометр (зараз 313,60 гривень/кубометр)

вивезення, перевезення ремонтних побутових відходів — 396,41 гривень/кубометр (зараз 284,51 гривень/кубометр).

Нагадаємо, що останнього разу у Миколаєві підвищували вартість вивезення сміття з вересня 2023 року. Перед цим тариф на вивіз сміття у Миколаєві змінювали у лютому 2022 року.

Раніше повідомлялося, що у департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міскради оголосили результати конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів у Заводському районі Миколаєва.

Нагадаємо, що у червні 2023 року у Миколаєві розпочали прибирати сміття, що залишилось після руйнувань житлових будинків внаслідок російських прильотів.