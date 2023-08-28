У Миколаєві з вересня підвищиться вартість вивезення сміття КП «Миколаївкомунтранс» та «Обрій-ДКП».

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні виконкому, повідомляють «НикВести».

Так, з 1 вересня послуги КП «Миколаївкомунтранс» становитимуть:

вивезення твердих побутових відходів – 146,38 гривень/кубометр (зараз 133,60 гривень/кубометр);

вивезення великогабаритних відходів – 256,28 гривень/кубометр (зараз 158,99 гривень/кубометр);

вивезення ремонтних відходів – 256,28 гривень/кубометр (зараз 158, 99 гривень/кубометр);

вивезення рідких відходів – 416,45 гривень/кубометр (зараз 308,80 гривень/кубометр).

Також встановлено тарифи і для комунального підприємства «Обрій-ДКП»:

вивезення твердих побутових відходів – 151,93 гривень/кубометр (зараз 131,28 гривень/кубометр);

вивезення великогабаритних відходів – 313,60 гривень/кубометр (зараз 271,57 гривень/кубометр);

вивезення ремонтних відходів – 284,51 гривень/кубометр (зараз 242,17 гривень/кубометр);

вивезення рідких відходів – 278,97 гривень/кубометр (зараз 233,52 гривень/кубометр).

Зазначимо, що останнього разу тариф на вивіз сміття у Миколаєві змінювали у лютому 2022 року.

Раніше повідомлялося, що у департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міскради оголосили результати конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів у Заводському районі Миколаєва.

Нагадаємо, що у червні у Миколаєві розпочали прибирати сміття, що залишилось після руйнувань житлових будинків внаслідок російських прильотів. Зараз по місту близько 40 об’єктів, де комунальники мають вивезти відходи.

Також нагадаємо, що депутати Миколаївської міської ради два рази «провалили» голосування за виділення 2,5 мільйонів гривень на виготовлення техніко-економічного обгрунтування щодо поводження з побутовими відходами у Миколаєві.