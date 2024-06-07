Миколаїв, фото з відкритих джерел

65% миколаївців зацікавлені в інформації щодо того, скільки коштів отримала місцева влада на реконструкцію та як вони були витрачені.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Міжнародного республіканського інституту (IRI) у квітні-травні 2024 року, пишуть «НикВести».

Зокрема, 37% містян дуже зацікавлені, 28% – дещо зацікавлені, 13% – не дуже зацікавлені, 21% – зовсім не зацікавлені і ще 2% не змогли визначитися з відповіддю.

Результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», скріншот

Водночас 16% миколаївців вважають, що відбудова має початися якнайшвидше, що означає лише відновлення об'єктів такими, які вони були, без модернізації. Ще 70% вважають, що відбудова може тривати довше, але має включати впровадження зелених, енергозберігаючих технологій та модернізацію, щоб бути економічно вигідною в майбутньому. Решта – не змогли визначитися з відповіддю.

Результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», скріншот

56% миколаївців мають побоювання щодо нецільового використання коштів на національному та місцевому рівнях стосовно відбудови, 13% – лише на місцевому рівні, 7% – лише на національному рівні, 18% – взагалі не мають занепокоєння, а решта – не змогли визначитися з відповіддю.

Результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», скріншот

Опитування проводилося Соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту у 21 місті України (Київ та усі обласні центри, де безпекова ситуація дозволяла провести дослідження) з 13 квітня по 14 травня 2024 року за допомогою face-to-face інтерв’ю на дому у респондентів. Вибірка складалася з 16,800 громадян віком від 18 років і старше.

Отримані дані у кожному місті були зважені по статі та віку з використанням національних статистичних даних (станом на 1 січня 2022). Статистична похибка для кожного міста не перевищує ±3,5%. Досяжність респондентів у середньому склала 49%. Опитування було проведено за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Варто зазначити, що у Миколаєві у тестовому режимі запрацював сайт моніторингу міжнародної допомоги. Мета його створення — відстежити інформацію щодо допомоги міжнародних партнерів.

Опитування миколаївців у 2023 році

Минулого року опитування Соціологічної групи «Рейтинг» на замовлення Міжнародного республіканського інституту (IRI) показало, що 92% мешканців Миколаєва пишаються тим, що є жителями цього міста. Більшість з них відповіли, що не планують залишати місто в разі військового загострення.

Опитування також показало, що майже половина жителів Миколаєва (47%) оцінює стан бомбосховищ у місті як жахливий чи поганий.

Миколаївці минулого року також відповіли, що схвалюють діяльність голови ОВА Віталія Кіма. Рівень позитивного ставлення до адміністрації найвищий серед міст України. Ставлення до мера Олександра Сєнкевича серед опитаних розділилося майже порівну.

Близько 56% жителів Миколаєва також відповіли, що економічне становище їхньої родини протягом останніх 12 місяців погіршилося. Водночас, 13%, навпаки, зазначають про поліпшення.

Аналітичне опитування у 2024 році показало: 18% миколаївців не знають, чи будуть виїжджати з міста у разі повторного наступу РФ на південь, а 43% миколаївців вважають, що справи в місті йдуть у неправильному напрямку.

Також рейтинг схвалення діяльності Миколаївської обласної військової адміністрації знизився з 73% у 2023 році до 48% у 2024 році. А діяльність Миколаївського міського голови схвалюють 36% місцевих.