Тернівське кільце у Миколаєві, березень 2024 року, фото: «НикВести»

Майже половина миколаївців вважає, що справи в місті йдуть добре, інша – вважає, що у неправильному напрямку

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Міжнародного республіканського інституту (IRI) у квітні – травні 2024 року, пишуть «НикВести».

41% миколаївців вважає, що справи у місті йдуть добре, 43% – у неправильному напрямку, ще 16% важко відповісти. У порівнянні з минулим роком кількість позитивно налаштованих миколаївців зменшилась на 3%. У 2023 році 44% містян вважали, що справи у Миколаєві йдуть добре, 44% – у неправильному напрямку та 12% вагалися з відповіддю.

Результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», скріншот

За останній рік фінансове положення 16% миколаївців стало набагато гірше, ще у 29% – дещо погіршилось, у 38% – зовсім не змінилось і лише у 1% – значно покращилось. На сьогодні працевлаштовані половина миколаївців (49%), 16% – не працюють, 5% – втратили роботу через війну, 2% – і не працювали до початку повномасштабної війни, а усі інші опитувані – студенти, пенсіонери, домогосподарки.

Загалом обнадійливим бачать майбутнє України 68% миколаївців, 23% вважають його скоріше безнадійним, 9% – вагаються з відповіддю.

Водночас 44% одеситів вважають, що їх місто рухається у правильному напрямку, 37% – у неправильному та 19% не змогли дати відповідь. Найбільш позитивно розвиток свого міста оцінили вінничани: 73% вважають, що місто рухається у правильному напрямку та 17% – у неправильному. А найменш задоволені станом справ у своєму місті полтавчани: 29% позитивно оцінюють розвиток міста, 56% – вважають, що місто рухається у неправильному напрямку.

Опитування проводилося Соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту у 21 місті України (Київ та усі обласні центри, де безпекова ситуація дозволяла провести дослідження) з 13 квітня по 14 травня 2024 року за допомогою face-to-face інтерв’ю на дому у респондентів. Вибірка складалася з 16,800 громадян віком від 18 років і старше.

Отримані дані у кожному місті були зважені по статі та віку з використанням національних статистичних даних (станом на 1 січня 2022). Статистична похибка для кожного міста не перевищує ±3,5%. Досяжність респондентів у середньому склала 49%. Опитування було проведено за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Опитування миколаївців у 2023 році

Минулого року опитування Соціологічної групи «Рейтинг» на замовлення Міжнародного республіканського інституту (IRI) показало, що 92% мешканців Миколаєва пишаються тим, що є жителями цього міста. Більшість з них вілповіли, що не планують залишати місто в разі військового загострення.

Опитування також показало, що майже половина жителів Миколаєва (47%) оцінює стан бомбосховищ у місті як жахливий чи поганий.

Миколаївці минулого року також відповіли, що схвалюють діяльність голови ОВА Віталія Кіма. Рівень позитивного ставлення до адміністрації найвищий серед міст України. Ставлення до мера Олександра Сєнкевича серед опитаних розділилося майже порівну.

Близько 56% жителів Миколаєва також відповіли, що економічне становище їхньої родини протягом останніх 12 місяців погіршилося. Водночас, 13%, навпаки, зазначають про поліпшення.