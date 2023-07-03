Опитування показало, що більшість українців готові залишитись вдома в умовах серйозної загрози з боку Росії.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Міжнародного республіканського інституту (IRI).

56% опитаних миколаївців не хочуть переїжджати в умовах загострення воєнної обстановки поблизу міста. 9% готові йти в Збройні сили України. За кордон готові виїхати всього 5%.

Варто зазначити, що загалом українці не готові залишати свій дім та виїжджати. Від 45% до 61% планують залишитися в межах свого міста, навіть якщо ситуація поблизу нього ускладниться через воєнні дії. Крім того, від 87% до 96% мешканців у кожному з опитаних міст заявили, що не збираються покидати своє місто після війни.

На запитання, яким вони бачать майбутнє, від 74% до 90% громадян відповіли, що «скоріше обнадійливим». У Миколаєві 85% опитаних мають обнадійливе бачення.

Крім того, більшість опитаних у 18 з 21 населеного пункту - від 50% до 82% респондентів - вважають, що їхнє місто рухається у правильному напрямку.

Опитування було проведено Соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту у 21 обласному центрі України (у Києві та обласних центрах, де безпекова ситуація дозволяла проводити опитування) з 21 квітня по 22 травня 2023 року методом особистого інтерв'ю вдома у респондентів. Всього було опитано 16 тисяч 800 жителів України віком 18 років і старше. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 95% для кожного показника не перевищує +/-3,5 відсоткових пунктів. Середній коефіцієнт досяжності респондентів – 56%.

Раніше повідомлялося, що майже половина жителів, 47%, Миколаєва оцінює стан бомбосховищ у місті як жахливий чи поганий.