Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, фото: «НикВести»

Діяльність Миколаївського міського голови схвалюють 36% місцевих. Рік тому цей показник складав 46%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Міжнародного республіканського інституту (IRI) у квітні – травні 2024 року, пишуть «НикВести».

З усіх опитуваних 9% схвалюють діяльність мера, 27% — швидше схвалюють, 26% — швидше не схвалюють, 23% — зовсім не схвалюють, 15% — важко відповісти.

А діяльність міськради схвалюють менше — всього 5% опитуваних, швидше схвалюють — 30%, швидше не схвалюють — 27%, зовсім не схвалюють — 19%, важко відповісти — 19%.

Результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», скриншот Результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», скриншот

Очолив рейтинг динаміки схвалення міських голів вкотре міський голова Харкова Ігор Терехов, роботою якого задовлені 80% харківʼян. У порівнянні з минулим роком цей показник впав лише на 6%.

Результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», скриншот

Зазначимо, згідно рейтингу, майже половина миколаївців вважає, що справи в місті йдуть добре, інша — вважає, що у неправильному напрямку.

Опитування проводилося Соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту у 21 місті України (Київ та усі обласні центри, де безпекова ситуація дозволяла провести дослідження) з 13 квітня по 14 травня 2024 року за допомогою face-to-face інтерв’ю на дому у респондентів. Вибірка складалася з 16,800 громадян віком від 18 років і старше.

Отримані дані у кожному місті були зважені по статі та віку з використанням національних статистичних даних (станом на 1 січня 2022). Статистична похибка для кожного міста не перевищує ±3,5%. Досяжність респондентів у середньому склала 49%. Опитування було проведено за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Опитування миколаївців у 2023 році

Минулого року опитування Соціологічної групи «Рейтинг» на замовлення Міжнародного республіканського інституту (IRI) показало, що 92% мешканців Миколаєва пишаються тим, що є жителями цього міста. Більшість з них вілповіли, що не планують залишати місто в разі військового загострення.

Опитування також показало, що майже половина жителів Миколаєва (47%) оцінює стан бомбосховищ у місті як жахливий чи поганий.

Миколаївці минулого року також відповіли, що схвалюють діяльність голови ОВА Віталія Кіма. Рівень позитивного ставлення до адміністрації найвищий серед міст України. Ставлення до мера Олександра Сєнкевича серед опитаних розділилося майже порівну.

Близько 56% жителів Миколаєва також відповіли, що економічне становище їхньої родини протягом останніх 12 місяців погіршилося. Водночас, 13%, навпаки, зазначають про поліпшення.