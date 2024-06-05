Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім під час брифінгу, фото «НикВести»

Рейтинг схвалення діяльності Миколаївської обласної військової адміністрації знизився з 73% у 2023 році до 48% у 2024 році.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Міжнародного республіканського інституту (IRI) у квітні – травні 2024 року, пишуть «НикВести».

У 2023 році рівень довіри населення до Миколаївської ОВА був найвищим серед обласних військових адміністрацій України. Наразі цю позицію займає Сумська ОВА, рівень схвалення роботи якої зріс на 6% у порівнянні з минулим роком і наразі складає 50%. Водночас найнижчий рівень довіри має Чернігівська ОВА – 23%.

Результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», скріншот

Загалом 14% опитуваних миколаївців схвалюють діяльність Миколаївської ОВА, 34% – швидше схвалюють, 19% – швидше не схвалюють, а 13% – зовсім не схвалюють. Ще 20% не змогли дати відповідь.

Лише 7% одеситів задавлені діяльністю своєї ОВА. Решта – розділилися майже порівну: 24% – швидше схвалюють, 23% – швидше не схвалюють, 20% – зовсім не схвалюють, а 26% вагаються з відповіддю.

Найбільше діяльність свої обласної військової адміністрації схвалюють харківчани: 19% містян цілком схвалюють, 21% – швидше схвалюють, 14% – швидше не схвалюють, 17% – зовсім не схвалюють, а 29% вагаються з відповіддю.

Найменш задоволені діяльністю своєї ОВА чернігівчани: цілком схвалюють роботу адміністрації лише 2%, ще 21% – швидше схвалюють, 34% – швидше не схвалюють, 27% – зовсім не схвалюють, а 16% не змогли дати відповідь.

Результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», скріншот

Опитування проводилося Соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту у 21 місті України (Київ та усі обласні центри, де безпекова ситуація дозволяла провести дослідження) з 13 квітня по 14 травня 2024 року за допомогою face-to-face інтерв’ю на дому у респондентів. Вибірка складалася з 16,800 громадян віком від 18 років і старше.

Отримані дані у кожному місті були зважені по статі та віку з використанням національних статистичних даних (станом на 1 січня 2022). Статистична похибка для кожного міста не перевищує ±3,5%. Досяжність респондентів у середньому склала 49%. Опитування було проведено за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Варто зазначити, що від початку 2024 року очільник Миколаївської обласної військової адміністрації став одним зі спікерів, хто публічно ставав на захист нового закону, яким посилюється відповідальність за порушення військового обліку та мобілізації. Він впевнений, що українців необхідно мотивувати до служби в Збройних силах, інакше зберегти державу неможливо. Очільник ОВА вважає, що ухилянти від призову не мають права на повне життя та розваги, а гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави.

Нещодавно Віталій Кім повідомив, що станом на травень 2024 року Миколаївська область є лідером з темпів виконання мобілізації в Україні.

«Я цим пишаюсь, пишаюсь нашими миколаївцями. Це допоможе більш якісно підібрати людей. Якщо план по мобілізації проводиться якісніше, то ТЦК менше працює на вулиці. Тому це одне із завдань, щоб люди отримували те, що вони хочуть», — сказав Віталій Кім.

Опитування миколаївців у 2023 році

Минулого року опитування Соціологічної групи «Рейтинг» на замовлення Міжнародного республіканського інституту (IRI) показало, що 92% мешканців Миколаєва пишаються тим, що є жителями цього міста. Більшість з них вілповіли, що не планують залишати місто в разі військового загострення.

Опитування також показало, що майже половина жителів Миколаєва (47%) оцінює стан бомбосховищ у місті як жахливий чи поганий.

Миколаївці минулого року також відповіли, що схвалюють діяльність голови ОВА Віталія Кіма. Рівень позитивного ставлення до адміністрації найвищий серед міст України. Ставлення до мера Олександра Сєнкевича серед опитаних розділилося майже порівну.

Близько 56% жителів Миколаєва також відповіли, що економічне становище їхньої родини протягом останніх 12 місяців погіршилося. Водночас, 13%, навпаки, зазначають про поліпшення.

Аналітичне опитування у 2024 році показало: 18% миколаївців не знають, чи будуть виїжджати з міста у разі повторного наступу РФ на південь, а 43% миколаївців вважають, що справи в місті йдуть у неправильному напрямку.