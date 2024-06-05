Джаз на заході сонця у Миколаєві, червень 2024 року. Фото: «НикВести»

Більше половини миколаївців не збираються залишати свої домівки у разі загострення воєнної обстановки поблизу міста.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Міжнародного республіканського інституту (IRI) у квітні – травні 2024 року, пишуть «НикВести».

54% мешканців не збираються залишати Миколаїв у разі загостренні воєнної обстановки поблизу міста. Ще 6% відповіли, що за таких умов поїдуть за кордон, 8% – в іншу область, а 4% – в інший населений пункт області. Ще частина містян відповіла, що піде у Збройні сили (7%) або не має плану (18%).

Результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», скріншот

Водночас Одесу не збираються залишати 58% містян, ще 10% планують виїхати за кордон за умови загострення воєнної обстановки поблизу міста. В іншу область планують поїхати 6% одеситів, в інший населений пункт області – 4%. Ще 6% піде воювати, а 14% – зовсім не мають плану.

Навіть у разі повторного наступу у Києві планують залишитися 56% містян, а виїхати за кордон – 6%. Ще 8% планує виїхати в іншу область, 5% – в інший населений пункт Київщини. 13% кажуть, що підуть воювати, 11% – не знають що робитимуть.

Опитування проводилося Соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту у 21 місті України (Київ та усі обласні центри, де безпекова ситуація дозволяла провести дослідження) з 13 квітня по 14 травня 2024 року за допомогою face-to-face інтерв’ю на дому у респондентів. Вибірка складалася з 16,800 громадян віком від 18 років і старше.

Отримані дані у кожному місті були зважені по статі та віку з використанням національних статистичних даних (станом на 1 січня 2022). Статистична похибка для кожного міста не перевищує ±3,5%. Досяжність респондентів у середньому склала 49%. Опитування було проведено за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Опитування миколаївців у 2023 році

Минулого року опитування Соціологічної групи «Рейтинг» на замовлення Міжнародного республіканського інституту (IRI) показало, що 92% мешканців Миколаєва пишаються тим, що є жителями цього міста. Більшість з них вілповіли, що не планують залишати місто в разі військового загострення.

Опитування також показало, що майже половина жителів Миколаєва (47%) оцінює стан бомбосховищ у місті як жахливий чи поганий.

Миколаївці минулого року також відповіли, що схвалюють діяльність голови ОВА Віталія Кіма. Рівень позитивного ставлення до адміністрації найвищий серед міст України. Ставлення до мера Олександра Сєнкевича серед опитаних розділилося майже порівну.

Близько 56% жителів Миколаєва також відповіли, що економічне становище їхньої родини протягом останніх 12 місяців погіршилося. Водночас, 13%, навпаки, зазначають про поліпшення.