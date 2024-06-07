Мешканці Одеси найбільше від усіх областей України не хочуть бути частиною Європейського Союзу та НАТО.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Міжнародного республіканського інституту (IRI) у квітні-травні 2024 року, пишуть «НикВести».

Раніше, повідомлялось, що найбільший показник відмічається у південних та східних регіонах країни, зокрема і в Миколаєві. Однак, Одеса – стала єдиним українським містом, де більше 50% мешканців не підтримують євроінтеграцію та вступ до НАТО.

Трохи більший показник у 50-59% відмічають у прифронтових областях, а саме: Миколаївській, Харківській та Дніпропетровській.

Результати опитування. Скриншот.

Опитування миколаївців у 2023 році

Минулого року опитування Соціологічної групи «Рейтинг» на замовлення Міжнародного республіканського інституту (IRI) показало, що 92% мешканців Миколаєва пишаються тим, що є жителями цього міста. Більшість з них відповіли, що не планують залишати місто в разі військового загострення.

Опитування також показало, що майже половина жителів Миколаєва (47%) оцінює стан бомбосховищ у місті як жахливий чи поганий.

Миколаївці минулого року також відповіли, що схвалюють діяльність голови ОВА Віталія Кіма. Рівень позитивного ставлення до адміністрації найвищий серед міст України. Ставлення до мера Олександра Сєнкевича серед опитаних розділилося майже порівну.

Близько 56% жителів Миколаєва також відповіли, що економічне становище їхньої родини протягом останніх 12 місяців погіршилося. Водночас, 13%, навпаки, зазначають про поліпшення.

Аналітичне опитування у 2024 році показало: 18% миколаївців не знають, чи будуть виїжджати з міста у разі повторного наступу РФ на південь, а 43% миколаївців вважають, що справи в місті йдуть у неправильному напрямку.

Також рейтинг схвалення діяльності Миколаївської обласної військової адміністрації знизився з 73% у 2023 році до 48% у 2024 році. А діяльність Миколаївського міського голови схвалюють 36% місцевих.