Ремонт дороги. Архівне фото

На Миколаївщині фірма-підрядник, яка завдяки змові з іншим учасником тендеру отримала підряд на капітальний ремонт дороги у Вознесенську, поверне 1,6 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Зазначається що мова йде про тендер 2017 року, за результатами якого між органом виконавчої влади Вознесенська та підприємством-переможцем укладено договір на капітальний ремонт дороги у місті на 1,6 мільйонів гривень.

Однак, Антимонопольний комітет України виявив змову між учасниками тендеру.

«Учасники торгів, у тому числі фірма-переможець під час проведення закупівлі діяли у змові, з метою отримання найбільш вигідних для себе умов, тобто фактично торгів не відбувалося, чим порушено один з основоположних принципів закупівель — добросовісної конкуренції при їх проведенні», — йдеться у повідомленні.

За рішенням Господарського суду Миколаївської області, за махінації під час проведення тендеру учасник поверне до бюджету майже 1,6 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що в управління інфраструктури Миколаївської обласної військової адміністрації розповіли, що витратили майже 600 мільйонів гривень державних коштів на ремонт місцевих автомобільних доріг та чотирьох мостів.