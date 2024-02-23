Офіс ГК «Прометей» у Миколаєві. Фото з офіційного сайту компанії

Господарський суд Миколаївської області стягнув з забудовника ТОВ «Буцефал» понад 1,3 мільйона гривень за будівництво офісно-торгового центру в Центральному районі Миколаєва.

Про це «НикВести» стало відомо з рішення Господарського суду.

Зазнчається, що забудовник, який завершив будівництво приміщення у 2021 році, не виплатив обов’язкові кошти на розвиток місцевої інфраструктури на суму понад 1,3 мільйона гривень, що завдало шкоду місцевому бюджету.

«Ураховуючи невжиття міською радою заходів до стягнення цих коштів протягом 2 років, з метою захисту інтересів територіальної громади міста Миколаєва, відповідний позов пред’явлено до суду окружною прокуратурою», — йдеться в повідомленні Миколаївської обласної прокуратури.

У рішенні суду йде мова про будівлю на вулиці Потьомкінська, 114. Саме за цією адресою знаходиться головний офіс групи компаній «Прометей» до складу якої входить ТОВ «Буцефал», що є забудовником.

Скриншот з рішення Господарського суду миколаївської області

Нагадаємо, раніше група компаній «Прометей» вже зарекомендувала себе як систематичний порушник податкового законодавства — внаслідок застосування різних схем ухилення від сплати податків у 2017 році держава недоотримала понад 215 мільйонів гривень.

Також у 2016 році стало відомо, що група компаній «Прометей» користувалася фіктивним кредитом для ухилення від сплати податків повною мірою.