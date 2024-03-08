На капітальний ремонт зруйнованого російськими обстрілами ліцею у селі Лепетиха в Березнегуватській громаді витратять 30,9 мільйонів гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Замовником робіт виступає відділ освіти, культури, молоді та спорту Березнегуватської селищної ради. Загальна вартість робіт попередньо складає 30 мільйонів 998 тисяч гривень.

В коментарі «НикВести» представниця відділу освіти розповіла, що школа була зруйнована внаслідок військових дій.

Зруйнований ліцей у селі Лепетиха, фото «НикВести» надали у відділі освіти Зруйнований ліцей у селі Лепетиха, фото «НикВести» надали у відділі освіти Зруйнований ліцей у селі Лепетиха, фото «НикВести» надали у відділі освіти

Роботи з відновлення мають завершити до 2027 року. Як вказано в технічній документації, за цей термін мають бути виконані: загальнобудівельні роботи, ремонт водопроводу та проведена каналізація. Також підрядник має встановити опалення, електроосвітлення та провести електромонтажні роботи і освітлення горища.

Школа має бути оснащена системою пожежної сигналізації та антикриговою системою.

Крім того, відділ освіти замовить технічний нагляд щодо ремонту навчального закладу, попередньо, складає 688 тисяч гривень. Технагляд повинний здійснювати сертифікований інженер з технічного нагляду, який має право виконувати роботи (надавати послуги), що є предметом закупівлі.

Зруйнований спортзал у ліцеї, фото «НикВести» надали у відділі освіти Зруйнований спортзал у ліцеї, фото «НикВести» надали у відділі освіти Зруйнований спортзал у ліцеї, фото «НикВести» надали у відділі освіти

Строк виконання робіт до кінця 2026 року або до введення об’єкта в експлуатацію.

Зазначимо, що раніше для запобігання аварійної ситуації на поточний ремонт несучої стіни у навчальному закладі був проведений тендер на суму 103 658 гривень.

На Миколаївщині в селищі Березнегувате будуватимуть новий ліцей заміть старого, який пошкодили російські ракети. На будівництво заплановано 199 мільйонів 492 тисяч 388 гривень. Це один із 12-ти об'єктів Миколаївщини, що були пошкоджені внаслідок російської агресії, які претендують на 1 мільярд 960 мільйонів гривень з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Зазначимо, що Березнегувате Баштанського району неодноразово зазнавало обстрілів з боку російських військ. Повідомлялося, що росіяни в ніч проти 20 вересня 2022 року обстріляли селище міського типу Березнегувате. Тоді було пошкоджено елеватор та професійний ліцей.

Нагадаємо, що у Миколаївському районі відремонтують Веснянський ліцей, який постраждав від російський обстрілів. Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проектів розвитку Миколаївської ОВА вже замовив виготовлення проектно-кошторисної документації.