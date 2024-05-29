Рустем Умєров, фото: УП

Міністр оборони Рустем Умєров анонсував рішення Кабміну про виділення додаткових майже 370 мільярдів гривень на закупівлю озброєння.

Про це він написав у Facebook.

«Вивчаємо нові можливості підтримки підприємств нашого ОПК (оборонно-промисловий комплекс, – прим.) для забезпечення логістичних потреб війська та своєчасного відвантаження необхідного озброєння. Наразі, зокрема, працюємо над рішенням Кабміну про виділення додаткових майже 370 мільярдів гривень на закупівлю озброєння», – заявив міністр.

Нагадаємо, нещодавно Мигіївська сільська рада на Миколаївщині оголосила тендер на придбання 35 дронів FPV 10.

Зазначимо, раніше Олександр Сєнкевич опублікував графік міськради з фінансуванням військових, на яких було витрачено майже 700 мільйонів гривень. За міські кошти для ЗСУ були придбані та передані 17 нових автівок, ще 89 одиниць техніки було передано частинам від комунальних підприємств.

Зокрема з бюджету міста у 2023 році виділили 400 мільйонів гривень для військових, з яких 200 мільйонів гривень пішли на придбання житла для військовослужбовців, що служать у частинах Миколаївського гарнізону.

Крім того, планово-бюджетна комісія Миколаївської міської ради погодила виділення 9,6 мільйонів гривень субвенції для закупівлі 415 дронів різних модифікацій, а також засобів зв'язку і приладів нічного бачення для потреб військових.

Нещодавно депутати Миколаївської міськради підтримали ідею збільшити на 500 мільйонів гривень фінансування програми допомоги військовим «Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2021-2024 роки».