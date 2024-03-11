Тендери на проведення капітального ремонту. Скріншот сайту ProZorro.

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради оголосило про новий тендер на капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації в одному із дитячих садків міста.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, повідомляють «НикВести».

Йдеться про ремонт у дитячому садку №131, розташованому на вулиці Зої Космодем'янській, 12а. Очікувана вартість робіт становить 1 мільйон 737 тисяч 192 гривні.

Підрядник повинен придбати та встановити нову систему автоматичної пожежної сигналізації та систему оповіщення, пристрій мовного оповіщення, автоматичну систему пожежного гасіння у двох приміщеннях. Також виконавець має контролювати пусконалагоджувальні роботи.

Замовник чекає на закінчення ремонтних робіт до 30 червня 2024 року.

Нагадаємо, як мер Миколаєва Олександр Сенкевич попросив журналістів ретельно стежити за закупками міської ради та шукати «схеми та теми».