Вадим Груша, керівник Trustee Plus, у розмові з Іваном Павловським, співзасновником Incrypted, поділився планами на випуск токена проекту найближчим часом.

Груша, обговорюючи напрямки зростання компанії, згадав про майбутню пропозицію токена Trustee, уточнивши, що для компаній з розвиненою інфраструктурою, таких як його, реалізація такого завдання не становить складності. Водночас він вказав на необхідність виділення спеціальних ресурсів та фінансування для здійснення цієї ініціативи.

«Це великий проект усередині Trustee Plus, який потребує багато часу. Коли в тебе продукт, який ти щодня плекаєш і над ним працюєш, то це сильно забирає фокус. Як тільки ми зрозуміємо, що у нас з'явився час, ми почнемо розробляти токен» – Вадим Груша, в інтерв'ю Incrypted.

Глава Trustee порушив тему можливості проведення ретродропу у майбутньому.

Ретродроп — це як маркетингова акція, але лише у сфері криптовалют, за якої учасникам проекту розподіляються токени чи монети як винагорода за їхні попередні дії чи внесок у проект. Зазвичай проводиться з метою винагородити користувачів та стимулювати участь в екосистемі проекту.

У випадку Trustee Plus, вже є передбачувані дії для участі в такій програмі, докладніше ознайомитися з ними можна в спеціальній інструкції. А якщо ви новачок, то варто відвідати офіційний сайт гаманця, там є відповіді на всі питання: як купити крипту в Україні, як випустити картку та інші.

Але якщо коротенько, щоб стати потенційним одержувачем ретродропу (токенів як винагорода), користувачеві слід зареєструвати криптовалютний гаманець, поповнити його різними криптовалютами, оформити платіжну картку і прив'язати до неї одну з валют, таких як BTC, ETH, USDT. Після цього картку можна додати до Apple або Google Pay та використовувати для оплати в будь-якому місці з банківським терміналом. Тобто активно використовувати функціонал продукту.



Вадим Груша торкнувся і теми застосування майбутнього токена, тут він бачить безліч можливостей.

«Якщо говорити про потенційних юзкейси, то серед найпримітивніших - кешбек, передплата, додаткові сервіси за стейкінг, субаккаунти, випуск картки за токени», - сказав Вадим Груша.

Trustee Plus — це мобільний додаток, запущений у липні 2022 року, який є частиною екосистеми Trustee і представлений як один із ключових продуктів. Цей проект виділяється на тлі інших, являючи собою комплексну платформу для керування цифровими фінансами.

Можливості Trustee Plus перевершують звичайні функції криптогаманців. Додаток не тільки дозволяє зберігати, обмінювати та купувати криптовалюти, але й надає користувачам унікальну можливість розплачуватись у будь-яких торгових точках із банківськими терміналами, використовуючи свої активи в USDT, ETH, BTC.





